Daniela Santos reage a duras críticas de Susana Dias Ramos: «Uma mulher, uma psicóloga, fez comigo muito pior»

Daniela Santos sobre Susana Dias Ramos: «Fez comigo muito pior do que me estava a acusar!»

Daniela Santos respondeu pela primeira vez aos comentários que Susana Dias Ramos fez a sua respeito

Daniela Santos marcou presença esta manhã no «Dois às 10» e esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira sobre um dos temas mais falados ultimamente: os comentários tecidos por Susana Dias Ramos a seu respeito na Gala Final do «Dilema».

«Eu não fiquei sem resposta. Eu fiquei incrédula de ver uma mulher, uma psicóloga, sexóloga, alguém que devia ter sensibilidade para com uma concorrente que tinha acabado de sair de um dos programas mais intensos. Ela fez comigo muito pior do que me estava a acusar. Estava a acusar-me de agressividade, quando ela foi muito mais agressiva comigo. Tive que ver o meu filho a ouvir a mãe a ser falada da forma que ela falou de mim», disse, revoltada, sobre a comentadora Susana Dias Ramos.

