Daniela Santos revela com que concorrentes do «Desafio Final» não quer manter uma relação

Esta manhã, no «Dois às 10», Daniela Santos confessou que passou por um período bastante difícil no «Secret Story - Desafio Final», lidando com uma pressão intensa e ataques constantes por parte de alguns concorrentes, especialmente Inês Morais e João Ricardo. Esta confessou que estas situações afetaram a sua confiança e motivação no jogo.

Apesar das dificuldades e desentendimentos dentro do programa, Daniela Santos mostrou ter uma abordagem madura ao separar o jogo da vida real. A ex-concorrente afirmou que mantém uma relação de «cumprimento» com João Ricardo, o que indica que esta não trouxe as tensões do jogo para a vida real.

Em relação aos laços que mantém fora da casa, Daniela Santos afirmou que mantém amizades com Joana Diniz, Bruno de Carvalho, Claudio Alegre, Osman Idrisse e Tiago Rufino. Por outro lado, também foi clara sobre com quem não pretende manter contacto fora da casa, que é o caso de Margarida Castro, Joana Sobral, Gabriel Sousa, David Maurício, João Ricardo e Afonso Leitão.