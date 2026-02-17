Não vai acreditar como Daniela Simões, ex-concorrente do "Secret Story", está quase 15 anos depois

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00

Lembra-se de Daniela Simões, participante de ‘Secret Story’? Quase 15 anos depois da sua passagem pelo reality, a ex-concorrente surpreende com uma transformação impressionante.

A terceira classificada da segunda edição de "Secret Story - Casa dos Segredos", emitida em 2011, afastou-se dos holofotes, mas continua com uma presença regular nas redes sociais.

No Instagram, é possível acompanhar momentos pessoais de Daniela Simões, que se apresenta bastante diferente em relação à sua entrada na casa mais vigiada do país. A ex-concorrente do reality show da TVI realça também, nesta plataforma, que permanece ligada à área da Psicologia.

Recorde-se que Daniela Simões entrou na Casa com um segredo partilhado com Carlos Sousa: "Somos um falso casal."

Na galeria de imagens, pode ver como está Daniela Simões atualmente e conhecer a filha da ex-concorrente.

Temas: Daniela Simões Secret Story

