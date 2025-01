Viktor Gyökeres concretiza sonho de menino de 12 anos que faleceu repentinamente. Assista ao vídeo

Viktor Gyökeres, jogador do Sporting Clube de Portugal, cumpriu o sonho de Kevin, um menino de 12 anos que perdeu a vida no passado mês de novembro

Viktor Gyökeres surpreendeu esta manhã Andreia Pereira e Dany Sobral de Jesus, pais de Kevin, um menino de 12 anos que perdeu a vida no passado mês de novembro.

A 22 de novembro de 2024, o mundo de Andreia Pereira e Dany Sobral de Jesus desabou. O filho de ambos, Kevin, com apenas 12 anos, perdeu a vida devido a uma meningite, após uma rápida e inesperada batalha pela sua sobrevivência. A doença, que se revelou fulminante, afetou metade do cérebro de Kevin e, em apenas seis dias, levou-o.

O diagnóstico de meningite foi um choque devastador para a família. Kevin começou a queixar-se de fortes dores de barriga, e os pais, inicialmente, pensaram que se tratava de uma simples gastroenterite. No entanto, a verdadeira causa rapidamente se revelou.

Durante a batalha de Kevin contra a meningite, a situação deteriorou-se rapidamente. De um dia para o outro, Kevin começou a ter crises de epilepsia muito fortes e deixou de respirar.

Kevin acabou por falecer a dia 22 de novembro de 2024. «O adeus dele foi apertar-me a mão», disse Andreia, em lágrimas, ao recordar os últimos momentos de vida do filho.

A perda de Kevin deixou uma dor imensa em toda a família. «Ainda hoje me custa muito acreditar, sobretudo na hora de me deitar», afirmou Dany, pai de Kevin. «Nunca imaginei que no século XXI pudesse morrer um menino de 12 anos com essa doença», acrescentou, devastado. Para os pais, o vazio deixado por Kevin é irreparável. «Pedi muito aos médicos e a Deus… O meu filho não merecia partir», desabafou Andreia, a mãe. A irmã de Kevin, Kyara, ainda se questiona por que razão o irmão se foi embora e quando voltará.

Dany e Andreia, sem esperarem, viram o sonho do filho concretizado. «Eu só vou conseguir descansar quando o Sporting conhecer o Kevin… Aí eu sei que ele vai estar feliz», partilhou Andreia. Momentos depois, os pais do menino assistiram a uma mensagem especial enviada por Viktor Gyökeres, jogador do Sporting CP, para os pais de Kevin, um gesto que emocionou profundamente a família. Além disso, receberam uma camisola autografada por todo o plantel do Sporting, como forma de homenagear o menino que era fã do clube. «Esta vai para o cemitério! Era o sonho dele», disse Andreia, emocionada, ao receber a camisola.

