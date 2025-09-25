Afinal, o que é seguro (ou não) comer depois da data de validade?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:30

Muitas vezes ignoramos a data de validade e acabamos por consumir alimentos que já passaram do prazo. Mas será que isso é seguro? Descubra quais os produtos que pode comer sem riscos e quais deve evitar a todo o custo.

Quando chega o momento de esvaziar o frigorífico ou a despensa, é comum surgir a dúvida: «Será que ainda posso consumir isto, mesmo depois do prazo de validade?» Nem sempre é fácil perceber se um alimento estragou-se ou se ainda é seguro para consumo. A verdade é que as datas nas embalagens nem sempre têm o mesmo significado, e saber interpretá-las pode ajudar-te a evitar desperdícios e a poupar dinheiro, sem colocar a tua saúde em risco.

A lei distingue dois tipos de data de validade: a data de durabilidade mínima e a data-limite de consumo. A primeira aparece com a indicação «consumir de preferência antes de...». Esta data aplica-se a produtos mais duradouros, como massas, arroz ou bolachas, indicando o período em que o alimento mantém a sua qualidade ideal. Mesmo após esta data, estes produtos geralmente permanecem seguros para consumo, embora possam perder textura ou sabor.

Por outro lado, a data-limite de consumo, indicada com «consumir até...», aplica-se a alimentos mais sensíveis, como carne, peixe, ovos ou refeições prontas. Aqui, não há margem para erro: ultrapassar este prazo pode ser prejudicial à saúde, pelo que deves respeitar a data à risca.

Entre os alimentos que podem ser consumidos mesmo depois do prazo, encontram-se as conservas fechadas, que se mantêm seguras durante anos, desde que estejam intactas e armazenadas corretamente. No entanto, após a abertura, devem ser consumidas rapidamente.

A Deco Proteste recomenda também uma prática simples para evitar desperdícios: congelar os alimentos frescos que não serão consumidos a tempo, como carne, pão ou alguns legumes preparados.

No fim, a data na embalagem é um guia importante, mas interpretá-la corretamente faz toda a diferença. Desta forma, consegues garantir a tua segurança alimentar e, simultaneamente, evitar desperdiçar comida desnecessariamente.

