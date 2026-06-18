Ausente das redes sociais, David Maurício revela ter encontrado o amor: «Estamos a viver juntos»

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O ex-concorrente de reality shows da TVI deu uma entrevista.

Depois de um período marcado pela forte exposição mediática, David Maurício optou por dar um passo atrás. O ex-concorrente de reality shows da TVI está afastado das redes sociais e dos programas de televisão há mais de um ano, uma decisão que garante ter sido tomada de forma consciente.

Em declarações à TV 7 Dias, David explicou os motivos que o levaram a afastar-se dos holofotes. “Eu resolvi dar uma pausa nas redes sociais, nos programas, em tudo, porque acho que no meu último programa saí bem. Não saí com nenhuma polémica, consegui limpar a minha imagem depois de estar um bocadinho suja do Dilema”, afirmou.

Apesar da ausência, o ex-concorrente garante que continua a gostar do universo mediático e admite que pretende regressar no futuro.

Longe das câmaras, David Maurício tem-se dedicado ao negócio da família e a concretizar objetivos pessoais importantes. Foi também nesta fase que encontrou novamente o amor. Sem revelar a identidade da companheira, o ex-concorrente confirmou que a relação já deu um passo importante. “Entretanto, encontrei uma pessoa, estou junto”, disse, acrescentando: “Estamos bem, estamos a viver juntos”.

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Embora não tenha abandonado os planos ligados à comunicação, David garante que quer regressar apenas quando tiver algo especial para apresentar. “Eu quero aparecer com um projeto que eu tenho já há algum tempo, só que não tenho tido tempo e disponibilidade para conseguir dar seguimento”, adiantou.

Quanto à filha, o ex-concorrente mostra-se orgulhoso da evolução da menina e revelou como está organizada a convivência entre ambos.

 

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