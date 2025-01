David Maurício relata comportamentos de Daniela Ventura: «Cheguei a ter de pedir ‘por favor’…»

David Maurício faz revelação sobre a relação com Daniela Ventura: «A relação que eu tinha com a Daniela impedia-me de algumas coisas»

David Maurício revelou detalhes da relação que manteve com Daniela Ventura

David Maurício, que desistiu do «Secret Story - Desafio Final» no passado dia 20 de janeiro, esteve esta manhã, de dia 21 de janeiro, no «Dois às 10», onde falou, para além dos motivos que o levaram a desistir do reality show, da relação findada com Daniela Ventura.

David Maurício confirmou que a relação com Daniela Ventura chegou ao fim em meados de outubro. Pouco tempo depois, o ex-concorrente fez as pazes com a mãe da filha e os dois acabaram por reatar, mantendo ainda uma relação. «Senti novamente uma ligação com a mãe da minha filha, que me ajudou muito, estendeu-me a mão quando eu estava de rastos, estava no chão. Estou com ela novamente», disse o concorrente.

Sobre a relação com Daniela Ventura, David Maurício revelou que a relação não era saudável. «A relação que eu tinha com a Daniela impedia-me de algumas coisas», disse o concorrente, explicando que Daniela impedia este de ter contacto com a mãe da filha. «Cheguei a ter de pedir ‘por favor’», afirmou o ex-concorrente, acrescentado que aconteceu ter de pedir à namorada para ir a uma consulta de pediatria com a filha.