David Maurício torna públicos episódios de toxicidade de Daniela Ventura: «Eu negava o acesso ao meu telemóvel, mas com muita pressão eu cedia…»

David Maurício esclareceu a polémica em torno da traição a Daniela Ventura

Depois de ter dito publicamente dentro da casa do «Dilema» que traiu Daniela Ventura depois de ter saído do «Big Brother 2024», David Maurício tornou-se o centro das atenções.

O jovem de 23 anos esteve esta manhã no «Dois às 10» para falar sobre a mais recente polémica. «Eu fisicamente não estive com ninguém», começou por esclarecer no início da conversa. David Maurício contou que Daniela Ventura lhe pedia várias vezes para ter acesso ao seu telemóvel, algo que o jovem lhe negava em primeira instância. «Eu negava o acesso ao meu telemóvel, mas com muita pressão eu cedia…», acrescentou, contando que foi assim que Daniela Ventura viu mensagens do ex-concorrente com outra pessoa que a incomodaram.

«O Manuel, a Susana e o ‘Arrumadinho’ fizeram-me abrir os olhos», afirmou David Maurício. O ex-concorrente confessa que foi ao entrar no estúdio e ouvir os comentadores, depois de ter saído da casa do «Dilema», que percebeu que «estava cego» em relação à toxicidade de Daniela Ventura consigo.

David Maurício confessou mesmo ser infeliz ao lado de Daniela Ventura, apesar de a amar: «Eu gosto tanto dela, mas quando faço uma retrospetiva não estou feliz». «Senti-me pressionado a ficar ao lado dela e nunca consegui ver do lado de fora», desabafou ainda.

Cláudio Ramos e Cristina Ferreira pronunciaram-se sobre o assunto, deixando alguns conselhos a David Maurício: «Precisas de ajuda psicológica», «Vocês têm de se afastar! Não vão funcionar!»…

Filomena Maurício, mãe de David Maurício, esteve também à conversa e acabou por dar a conhecer o seu parecer em relação ao assunto. «Fiz-lhe ver que aquilo não era uma relação saudável», contou Filomena, referindo-se à altura em que o filho saiu do «Big Brother 2024». Sobre Daniela Ventura, Filomena acrescentou: «Fui-lhe dizer que ela tinha que se tratar». «Custa-me muito esta situação», rematou Filomena.

Veja aqui a conversa completa com David Maurício.