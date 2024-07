David Maurício é surpreendido por mensagem de Gabriel Sousa: «Temos uma conversa em stand by»

Gabriel Sousa gravou uma mensagem de parabéns para David Maurício e aproveitou para deixar um recado

David Maurício, celebrou o seu 23º aniversário, no «Dois às 10» e teve direito a várias surpresas.

O aniversariante foi surpreendido com uma mensagem do ex-concorrente Gabriel Sousa que lhe desejou um feliz aniversário reconhecendo a importância da sua amizade. «Sei que se calhar não estás à espera deste vídeo, pelo menos da minha parte, mas estou a fazê-lo mesmo de coração para te desejar um feliz aniversário», disse Gabriel.

«Quero dizer-te que temos aí uma conversinha em stand by, mas que irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Foste as pessoas que realmente me marcou durante o meu percurso no Big Brother. Tivemos momentos realmente muito divertidos, únicos e sinto que és uma pessoa muito divertida, que merece realmente o melhor nesta vida, por isso, desejo-te daqui um feliz aniversário, um abraço muito grande e que sejas realmente muito feliz. Fica bem», terminou Gabriel Sousa.

Emocionado com as palavras do ex-concorrente David Maurício reagiu: «Eu também gosto muito do Gabriel e já agora agradecer ao Gabriel. Eu gosto muito dele, foi uma pessoa que marcou muito, independentemente de tudo o que dizem. Eu com o Gabriel eu não joguei, eu senti uma conexão muito forte com o Gabriel, foi uma amizade espontânea, foi uma amizade muito forte que eu tive».

Veja aqui a conversa completa: