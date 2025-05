Esta mulher quebrou todos os preconceitos numa relação incomum: «Sinto-me orgulhosa de andar com ele na rua»

Desafiando estereótipos, ela vive uma relação fora do comum, que prova que o amor não tem regras.

Numa altura em que as redes sociais e as apps de encontros se tornaram plataformas comuns para encontrar o amor, Patrícia e David Mesquita provam que os sentimentos não têm uma altura mínima. Conheceram-se através de uma aplicação de encontros e, logo desde o início, Patrícia soube que havia ali algo especial. Quando se encontraram pessoalmente e percebeu que era 18 centímetros mais alta do que David, a diferença de alturas não foi, nem por um segundo, uma questão. «Toda a gente é sempre mais alta do que eu», comentou o ator, com naturalidade, acrescentando: «O importante era o resto e o resto era bom».

A história deste casal mostra como os preconceitos podem ser facilmente desconstruídos por sentimentos verdadeiros. Para Patrícia, o que a atraiu foram as qualidades humanas de David. «Interessei-me pela pessoa que ele é e as características boas que ele tem», explicou. Em vez de se deixar limitar por preconceitos sociais, escolheu valorizar aquilo que realmente conta: a ligação emocional, a personalidade e o respeito mútuo.

Hoje, vivem a relação com orgulho e sem complexos, numa altura em que os padrões estéticos ainda condicionam muitas escolhas. «Sinto-me super orgulhosa por andar com ele», afirmou Patrícia. A diferença física, longe de ser um obstáculo, acabou por ser apenas mais um detalhe numa relação construída com maturidade, humor e uma visão descomplicada do que é o amor. Porque, no fim de contas, o amor não se mede aos palmos.