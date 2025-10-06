«Mexe tanto connosco»: Cristina Ferreira e Cláudio Ramos emocionados com história de Sandra, que aos 45 anos sofre de demência

No «Dois às 10», conhecemos a história de Bruno e Sandra — uma história de amor que resiste à doença, ao tempo e à dor. Casados há 28 anos, construíram uma vida cheia de cumplicidade e amor, até que o destino lhes pregou uma das provas mais duras.

Sandra e Bruno viveram uma história de amor marcada pela cumplicidade e pela força de uma vida a dois. Casados há 28 anos, construíram uma família feliz e unida, até que há cerca de três anos tudo mudou. Os primeiros sinais começaram de forma discreta — esquecimentos, atitudes fora do normal — mas depressa se tornaram impossíveis de ignorar. Depois de vários exames e diagnósticos errados, em maio do ano passado, a vida do casal virou do avesso: Sandra, com apenas 45 anos, foi diagnosticada com uma demência frontotemporal, uma doença rara e hereditária que lhe roubou a autonomia e transformou por completo a mulher que Bruno conhecia.

Hoje, Sandra depende totalmente do marido para comer, tomar banho e até para se movimentar. Bruno emociona-se ao falar da mulher da sua vida, confessando que a maior dor é vê-la sofrer. Ainda assim, garante que o amor continua intacto e mais forte do que nunca: “Prometi amar-te até que a morte nos separe e é o que vou fazer.”

Os filhos, Filipe e Inês, acompanham de perto a luta do pai e confessam que o diagnóstico foi um choque. A família vive um dia de cada vez, tentando encontrar serenidade no meio da dor.

Sabendo que a doença é hereditária — o pai e o tio de Sandra morreram com o mesmo diagnóstico — os filhos recusam, por agora, fazer testes genéticos. “Não quero viver com essa sentença. Prefiro viver o presente”, desabafa Inês.

Entre lágrimas, Bruno afirma que o amor por Sandra é o que lhe dá forças para continuar: “A Sandra que eu tenho agora é completamente diferente, mas continua a ser o amor da minha vida.”