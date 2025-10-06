«Mexe tanto connosco»: Cristina Ferreira e Cláudio Ramos emocionados com história de Sandra, que aos 45 anos sofre de demência

  • Dois às 10
  • Há 3h e 52min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Bruno e Sandra — uma história de amor que resiste à doença, ao tempo e à dor. Casados há 28 anos, construíram uma vida cheia de cumplicidade e amor, até que o destino lhes pregou uma das provas mais duras.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sandra e Bruno viveram uma história de amor marcada pela cumplicidade e pela força de uma vida a dois. Casados há 28 anos, construíram uma família feliz e unida, até que há cerca de três anos tudo mudou. Os primeiros sinais começaram de forma discreta — esquecimentos, atitudes fora do normal — mas depressa se tornaram impossíveis de ignorar. Depois de vários exames e diagnósticos errados, em maio do ano passado, a vida do casal virou do avesso: Sandra, com apenas 45 anos, foi diagnosticada com uma demência frontotemporal, uma doença rara e hereditária que lhe roubou a autonomia e transformou por completo a mulher que Bruno conhecia.

Hoje, Sandra depende totalmente do marido para comer, tomar banho e até para se movimentar. Bruno emociona-se ao falar da mulher da sua vida, confessando que a maior dor é vê-la sofrer. Ainda assim, garante que o amor continua intacto e mais forte do que nunca: “Prometi amar-te até que a morte nos separe e é o que vou fazer.”

Os filhos, Filipe e Inês, acompanham de perto a luta do pai e confessam que o diagnóstico foi um choque. A família vive um dia de cada vez, tentando encontrar serenidade no meio da dor.

Sabendo que a doença é hereditária — o pai e o tio de Sandra morreram com o mesmo diagnóstico — os filhos recusam, por agora, fazer testes genéticos. “Não quero viver com essa sentença. Prefiro viver o presente”, desabafa Inês.

Entre lágrimas, Bruno afirma que o amor por Sandra é o que lhe dá forças para continuar: “A Sandra que eu tenho agora é completamente diferente, mas continua a ser o amor da minha vida.”

Temas: Demencia Família Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio ramos

A Não Perder

Esqueça a Disneyland, avisam os americanos. Afinal, o lugar mais feliz do mundo está em Portugal

Há 13 min

Aprenda o truque para ter castanhas assadas iguais às da rua

Há 43 min

Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»

Há 43 min

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Há 1h e 8min

Aos 50, famosa mostra como se mantém em forma: jejum e meia hora disto

Há 1h e 13min

Fora do «Secret Story», Sandro é surpreendido com notícia: «A maior bomba»

Há 1h e 33min

Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»

Há 1h e 43min
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»

Hoje às 10:30

Cristina Ferreira reage a comentários acerca do fim do noivado de Liliana e Zé: «Incomoda-me»

Hoje às 10:03

Cláudio Ramos reage ao fim do noivado de Liliana e Zé: «O que dizem da miúda é execrável»

Hoje às 10:05

Cristina Ferreira expõe gesto de Liliana que poucos notaram durante a gala do «Secret Story 9»

Hoje às 10:17

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

Ontem às 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fora do Estúdio

Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»

Há 43 min

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Há 1h e 8min

O nome carinhoso pelo qual Zé tratava Liliana antes de a concorrente do «Secret Story» terminar o namoro

Hoje às 09:35

A pergunta de Cristina Ferreira que Liliana não conseguiu responder

Hoje às 09:03

Fotos

Esqueça a Disneyland, avisam os americanos. Afinal, o lugar mais feliz do mundo está em Portugal

Há 13 min

Aprenda o truque para ter castanhas assadas iguais às da rua

Há 43 min

Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»

Há 43 min

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Há 1h e 8min