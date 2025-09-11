Diga adeus aos dentes amarelos com este chá

  Joana Lopes
  Hoje às 11:30

Existe um chá deixa o sorriso mais branco, sem recorrer a químicos agressivos. Descubra qual é e transforme o seu sorriso de forma simples e segura.

Ter um sorriso branco é o desejo de muitas pessoas, mas alcançá-lo nem sempre é tarefa fácil. Além do consumo de alimentos que podem manchar os dentes, como o café, há também o tártaro, que se acumula e não só provoca manchas, como também compromete a saúde oral.

O tártaro forma-se nos dentes e gengivas devido a diversos fatores, desde uma higiene oral inadequada até ao consumo de alimentos ricos em açúcar e hidratos de carbono.

Prevenir o tártaro é fundamental para manter uma boca saudável. Para isso, é essencial escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia, usar fio dentário diariamente e visitar o higienista ou dentista com regularidade. No entanto, existem também remédios caseiros que ajudam a reduzir a acumulação de tártaro e a deixar os dentes mais brancos.

O site argentino El Cronista partilhou um truque simples para evitar o acúmulo de tártaro: beber chá verde.

Já se conhece bem os benefícios do chá verde para o organismo, como o controlo do colesterol e a melhoria das capacidades cognitivas. Esta infusão traz também vantagens para a saúde oral. Graças aos polifenóis presentes no chá verde, o seu consumo inibe o crescimento de bactérias na boca, que desempenham um papel central na formação da placa bacteriana. Com propriedades antibacterianas, esta bebida ajuda a equilibrar os níveis de acidez na boca, tornando o ambiente menos favorável ao desenvolvimento de bactérias nocivas. Além disso, o chá verde estimula a produção de saliva, que limpa naturalmente toda a boca.

Apesar de ser um aliado poderoso contra o tártaro, é importante lembrar que o chá verde não substitui uma boa higiene oral. Por isso, continue a escovar os dentes regularmente, usar fio dentário e visitar o dentista com frequência.

Temas: Dentes Chá

