16 conselhos para manter o sorriso branco após os 40 anos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Manter um sorriso branco e saudável depois dos 40 pode parecer um desafio, mas com alguns cuidados simples e hábitos diários, é possível conservar dentes brilhantes e uma boca saudável. Descubra 16 dicas essenciais para continuar a sorrir com confiança em qualquer idade.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A idade traz consigo aqueles sinais típicos de envelhecimento, como os cabelos brancos ou as rugas no rosto. No entanto, raramente se fala sobre o impacto do envelhecimento nos dentes. Com o tempo, a brancura natural vai diminuindo, dando lugar ao amarelado característico.

Um pouco de amarelo não é problema, todos sabemos disso. Ainda assim, a BestLife elaborou uma lista com 16 dicas para manter o sorriso branco depois dos 40 anos.

Temas: Dentes Sorriso

RELACIONADOS

Toda a gente o tem em casa, mas poucos sabem que deixa os dentes tão brancos como um branqueamento

Diga adeus aos dentes amarelos com este chá

Diga adeus aos dentes amarelos com este chá

Se tem mais de 40 anos e dificuldade em livrar-se da gordura abdominal, corte estes 7 alimentos

Dicas

Este é o erro que muitos condutores cometem nas rotundas

Hoje às 16:00

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

Hoje às 15:30

5 erros que comete no banho e que deve evitar a todo o custo

Hoje às 14:30

Mais de 40 mil pessoas já escolheram este aspirador. E agora está a menos de 100 euros

Hoje às 11:28

Estes hábitos ajudam mulheres a parecerem mais novas aos 60

Ontem às 17:00

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Ontem às 16:00

Este peixe deixa a carne e os ovos para trás. Saiba porquê

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Hoje às 11:56

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

Hoje às 11:40

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

Hoje às 11:47

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

Hoje às 12:07

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Este foi o motivo que levou Pedro Barroso a desistir da «1.ª Companhia» e que o pode levar ao bloco operatório

Hoje às 09:16

Esta é a doença com que Joana D’Arc luta diariamente na 1.ª Companhia: «É muito complicada»

Hoje às 08:59

Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Ontem às 16:43

O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

Ontem às 15:45

Fotos

Pedro Barroso agradecido à TVI: «Esta casa deu-me a oportunidade de ir para um centro de tratamento»

Hoje às 16:02

Este é o erro que muitos condutores cometem nas rotundas

Hoje às 16:00

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

Hoje às 15:30

Rutura total. Pedro Jorge corta relações com ex-concorrente: «Não me acrescenta nada»

Hoje às 15:25