Filipa 'escolheu' a droga para ficar com um homem: «Entreguei sempre as minhas filhas à minha tia»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:36

Filipa sentou-se hoje no «Dois às 10» para contar um dos testemunhos mais fortes da manhã: a história de uma mulher que se afundou numa relação tóxica, perdeu-se no consumo de cocaína e acabou por entregar as filhas à tia, antes de conseguir reconstruir a vida e recuperar o rumo.

A dependência entrou na sua vida através do pai da filha mais nova. O amor que acreditava sentir — ou a necessidade de não ficar sozinha — levou-a a tentar agradar-lhe de todas as formas, até comprando droga e cedendo a um ciclo que depressa se transformou num abismo. Oito anos de consumo intenso deixaram marcas profundas: Filipa perdeu a casa, o carro, o emprego e viveu nas ruas. Mais duro do que tudo foi ter consciência de que já não conseguia cuidar das próprias filhas.

Entregá-las à tia paterna foi o golpe mais doloroso da sua vida: «Entreguei sempre as minhas filhas à minha tia. Nunca houve uma pergunta» Filipa recorda a culpa, a solidão e a sensação de não merecer existir. Entre agressões, dívidas inventadas para sustentar o vício e tentativas desesperadas de reter aquele homem, entrou num estado de autodestruição. 

A recuperação começou quando percebeu que tinha chegado ao limite. Desde 2016 que não consome qualquer substância e, no processo de renascer, teve também de reaprender a ser mãe. As filhas, por sua vez, tiveram de reaprender a ser filhas dela. Filipa apenas deseja que a filha mais velha, que a viu cair e levantar-se, a perdoe completamente.

Criada pelos avós e pela tia, Filipa cresceu numa história marcada por abandono emocional, relações violentas e carência afetiva — elementos que, acredita, a tornaram vulnerável aos abusos e às escolhas que fez mais tarde. Ainda assim, escolhe olhar para o futuro com força e esperança. Atualmente, dedica parte do seu tempo a ajudar sem-abrigo, levando comida e uma palavra a quem vive na rua, porque sabe melhor do que ninguém o que é sentir-se invisível.

Temas: Dependência Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio Ramos Filipa Dias

