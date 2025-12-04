Este aparelho de luz pulsada tem 4,8 estrelas e passou de 139€ para 82€

Este artigo pode conter links afiliados*

Sessões de depilação que custam dezenas de euros ou um aparelho por 82€ que dura anos? A escolha parece óbvia.

As sessões de depilação em centros especializados acumulam-se rapidamente na conta bancária. Entre marcações, deslocações e o preço de cada tratamento, o valor final pode facilmente ultrapassar centenas de euros. Este aparelho de luz pulsada surge como resposta para quem procura eliminar pelos de forma duradoura, mas sem sair de casa. O desconto atual baixou o preço de 139 € para 82 €, tornando-o acessível a quem antes considerava este tipo de tecnologia demasiado cara.

Funciona tanto em homens como em mulheres e adapta-se a diferentes zonas do corpo: rosto, axilas, virilha, braços e pernas. O ecrã sensível ao toque permite escolher entre 9 níveis de intensidade, ajustando a potência conforme a sensibilidade de cada área. A luz emitida trabalha diretamente na raiz do pelo, retardando o seu crescimento ao longo do tempo.

Sistema de arrefecimento que reduz o desconforto

O grande destaque deste modelo está no sistema de arrefecimento integrado. Durante a utilização, a temperatura da pele pode baixar até aos 8°C, o que torna as sessões muito mais confortáveis e praticamente indolores. Esta função diminui também o risco de irritações ou vermelhidão, algo comum em peles mais sensíveis.

O aparelho oferece dois modos de funcionamento: automático, ideal para tratar áreas extensas de forma rápida, e manual, que permite maior precisão em zonas delicadas. Uma sessão completa no corpo todo demora cerca de 10 minutos. O rosto pode ser tratado em 1 minuto, a zona do biquíni em 2 minutos, os braços em 4 minutos e as pernas em 5 minutos.

Segurança garantida durante toda a utilização

A segurança foi pensada ao pormenor. O aparelho só emite luz quando está corretamente encostado à pele, evitando disparos acidentais. Requer ligação à corrente elétrica durante o uso e não é adequado para peles muito escuras nem para pelos muito claros (loiros, ruivos, grisalhos ou brancos), uma vez que a tecnologia de luz pulsada funciona melhor em pelos mais escuros.

Disponível na Amazon por 82 €, beneficia de entrega rápida e envio gratuito para clientes Prime. Com 4,8 estrelas em 139 avaliações, os comentários são consistentes: os utilizadores elogiam a facilidade de uso, o conforto durante as sessões e os resultados visíveis após algumas semanas de tratamento regular.

