Este aparelho de luz pulsada tem 4,8 estrelas e passou de 139€ para 82€

Este artigo pode conter links afiliados*

Depiladora a laser IPL Blissky
Depiladora a laser IPL Blissky

Consulte o preço aqui

Sessões de depilação que custam dezenas de euros ou um aparelho por 82€ que dura anos? A escolha parece óbvia.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

As sessões de depilação em centros especializados acumulam-se rapidamente na conta bancária. Entre marcações, deslocações e o preço de cada tratamento, o valor final pode facilmente ultrapassar centenas de euros. Este aparelho de luz pulsada surge como resposta para quem procura eliminar pelos de forma duradoura, mas sem sair de casa. O desconto atual baixou o preço de 139 € para 82 €, tornando-o acessível a quem antes considerava este tipo de tecnologia demasiado cara.

Funciona tanto em homens como em mulheres e adapta-se a diferentes zonas do corpo: rosto, axilas, virilha, braços e pernas. O ecrã sensível ao toque permite escolher entre 9 níveis de intensidade, ajustando a potência conforme a sensibilidade de cada área. A luz emitida trabalha diretamente na raiz do pelo, retardando o seu crescimento ao longo do tempo.

Adquira aqui

aparelho de depilação

Sistema de arrefecimento que reduz o desconforto

O grande destaque deste modelo está no sistema de arrefecimento integrado. Durante a utilização, a temperatura da pele pode baixar até aos 8°C, o que torna as sessões muito mais confortáveis e praticamente indolores. Esta função diminui também o risco de irritações ou vermelhidão, algo comum em peles mais sensíveis.

O aparelho oferece dois modos de funcionamento: automático, ideal para tratar áreas extensas de forma rápida, e manual, que permite maior precisão em zonas delicadas. Uma sessão completa no corpo todo demora cerca de 10 minutos. O rosto pode ser tratado em 1 minuto, a zona do biquíni em 2 minutos, os braços em 4 minutos e as pernas em 5 minutos.

Segurança garantida durante toda a utilização

A segurança foi pensada ao pormenor. O aparelho só emite luz quando está corretamente encostado à pele, evitando disparos acidentais. Requer ligação à corrente elétrica durante o uso e não é adequado para peles muito escuras nem para pelos muito claros (loiros, ruivos, grisalhos ou brancos), uma vez que a tecnologia de luz pulsada funciona melhor em pelos mais escuros.

Disponível na Amazon por 82 €, beneficia de entrega rápida e envio gratuito para clientes Prime. Com 4,8 estrelas em 139 avaliações, os comentários são consistentes: os utilizadores elogiam a facilidade de uso, o conforto durante as sessões e os resultados visíveis após algumas semanas de tratamento regular.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Depilação Aparelho Luz pulsada Maquina Esteticistas

RELACIONADOS

"Mudaram completamente a minha vida nos dias frios".Estas meias térmicas controlam-se pelo telemóvel

Chegou a altura de investir num aquecedor que consome pouco (e este está com desconto)

Este edredão nórdico da Pikolin está com 33% de desconto e promete noites mais quentes

Vertical ou portátil conforme a necessidade: este aspirador está a fazer sucesso por 56 euros

A Não Perder

Verifique a sua fatura de eletricidade: Pode estar a pagar por serviços que não utiliza

Há 3h e 1min

Diogo Jota faria hoje 29 anos. Última publicação do jogador é 'inundada' de homenagens

Há 3h e 3min

DGS emite alerta. Isto pode tornar-se perigoso se feito mais de 1 hora nos dias de frio extremo

Há 3h e 31min

«O céu está em festa»: mulher do melhor amigo de Diogo Jota assinala aniversário do jogador com mensagem comovente

Há 3h e 40min

Prestes a subir ao altar, jovem de 23 anos morre. E as suas últimas palavras arrepiam

Hoje às 15:30

Ninguém acreditaria no que esta atriz famosa faz para manter a casa sempre limpa

Hoje às 15:00

«Perdoava e voltava»: Cinha Jardim revela detalhes da relação com Pedro Santana Lopes

Hoje às 14:51
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»

Hoje às 10:42

Estes são os concorrentes favoritos de Luís Gonçalves no «Secret Story 9»

Ontem às 10:19

Bárbara Parada anuncia, em direto, separação de Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Hoje às 10:18

Artista estimada em Portugal anuncia fim do relacionamento com o pai dos filhos

Hoje às 10:02

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

Ontem às 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Fora do Estúdio

Diogo Jota faria hoje 29 anos. Última publicação do jogador é 'inundada' de homenagens

Há 3h e 3min

Prestes a subir ao altar, jovem de 23 anos morre. E as suas últimas palavras arrepiam

Hoje às 15:30

Mulher de Almeno Gonçalves quebra silêncio após morte do ator: «Nunca serei viúva»

Hoje às 08:53

Lembra-se de Elsa Raposo? Aos 61 anos, volta a ser falada em todo o país: «Não é uma boa notícia»

Ontem às 14:59

Fotos

Verifique a sua fatura de eletricidade: Pode estar a pagar por serviços que não utiliza

Há 3h e 1min

Diogo Jota faria hoje 29 anos. Última publicação do jogador é 'inundada' de homenagens

Há 3h e 3min

DGS emite alerta. Isto pode tornar-se perigoso se feito mais de 1 hora nos dias de frio extremo

Há 3h e 31min

«O céu está em festa»: mulher do melhor amigo de Diogo Jota assinala aniversário do jogador com mensagem comovente

Há 3h e 40min