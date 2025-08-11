“Resultados de clínica em casa”: a máquina de luz pulsada que garante pele suave e depilação prolongada

Pele lisa e depilação duradoura, sem sair de casa.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Este artigo pode conter links afiliados*

Com a chegada do calor, a preocupação com uma pele lisa e sem pelos torna-se cada vez mais presente. Contudo, encontrar tempo para sessões regulares em centros estéticos pode ser difícil e dispendioso. Por isso, cresce o interesse por soluções práticas para usar em casa, que ofereçam resultados profissionais sem comprometer o orçamento. A máquina de depilação Blissky destaca-se por permitir uma depilação eficaz e prolongada, com a comodidade de um investimento único, bem abaixo do custo acumulado de tratamentos a laser feitos em clínica.

Três funções num único aparelho versátil

Este dispositivo de luz pulsada vai além da simples remoção de pelos: possui três modos que atuam em diferentes necessidades da pele. O modo HR é destinado à eliminação dos pelos, enquanto o modo SC melhora a textura e o brilho da pele, e o modo RA é focado no tratamento de imperfeições provocadas por acne. Ou seja, além de suavizar a pele ao remover os pelos, contribui para um aspeto mais uniforme e saudável. Conta ainda com dois formatos de aplicação — manual, ideal para áreas pequenas e sensíveis como axilas e buço, e automático, pensado para regiões maiores como pernas e braços. Tudo isso é controlado através de um ecrã LED tátil, que facilita a escolha do modo, o ajuste de intensidade e o acompanhamento dos disparos restantes.

Personalização e resultados visíveis rapidamente

Com nove níveis de energia para adaptar o tratamento conforme o tipo de pele e espessura dos pelos, a utilização pode ser totalmente personalizada. O recomendado é iniciar com um nível baixo e aumentar gradualmente conforme a tolerância. “Comecei pelo nível mais baixo porque estava receosa, mas depois subi até ao 5,” relata uma utilizadora. A marca assegura que, após quatro a oito semanas de uso contínuo, a redução do crescimento dos pelos pode ultrapassar os 90%. Testemunhos de utilizadores confirmam que os pelos crescem mais finos e demoram muito mais a reaparecer.

Tudo o que precisa para um uso simples e duradouro

O kit inclui óculos de proteção, duas lâminas para preparar a pele antes do tratamento e um pano para limpeza do aparelho. O ecrã tátil de alta definição torna a operação intuitiva e prática, mesmo para quem não tem experiência. A portabilidade e facilidade de manuseio são pontos frequentemente destacados por quem já adquiriu o equipamento: “É muito fácil de usar em qualquer área do corpo,” comenta uma cliente satisfeita. Com uma vida útil de quase um milhão de disparos, esta máquina está preparada para acompanhar diversas rotinas de cuidado ao longo dos anos, sem necessidade de trocas frequentes.

Adquira a máquina de depilação aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Depilção a laser Luz pulsada Maquina Aparelho Amazon

RELACIONADOS

Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

Finalmente! Este aspirador robot com 6 modos de limpeza está a menos de 100€

“Mantém a maquilhagem impecável, mesmo com calor ou suor”. Toda a gente quer este fixador da L'Oréal Paris

Menos de 20€ por um polo Levi’s? Há boas razões para estar quase a esgotar

Dicas

Mar e rio na mesma praia? Neste paraíso português há espaço para todas as pessoas

Ontem às 10:36

Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

8 ago, 17:11

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

8 ago, 16:30

Como usar molas de roupa para manter a casa fresca durante o verão

8 ago, 16:00

A função secreta da air fryer que vai transformar a sua cozinha

8 ago, 15:30

Acabe com as chamadas de spam no telemóvel desta forma

8 ago, 15:00

Esta é a praia portuguesa com a água mais quente do país

8 ago, 14:30
MAIS

Mais Vistos

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Há 1h e 44min

Eduardo Ferreira revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»

Há 2h e 15min

Cristina Ferreira conta história sobre o filho: «Isto é que é um filho!»

Hoje às 10:05

Cristina Ferreira confronta herdeiro de Marco Paulo: «Sentiste alguma dúvida na cabeça da tua mulher?»

Há 2h e 33min

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Há 2 min

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Hoje às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Ontem às 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Há 2 min

Portuguesa põe fim à vida e leva filho bebé consigo: «O que leva uma mãe a fazer uma coisa destas?»

Há 9 min

“Resultados de clínica em casa”: a máquina de luz pulsada que garante pele suave e depilação prolongada

Há 1h e 31min

Confrontado com uma possível relação amorosa, Eduardo Ferreira fala de Marco Paulo: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

Há 2h e 23min