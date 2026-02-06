Reformado por invalidez, Joaquim viu o telhado de casa voar com a depressão Kristin: «Recebo 320 euros de pensão»

A madrugada de 28 de janeiro ficará para sempre marcada na vida de Joaquim Silva e do filho, Martim Roque. A casa onde o jovem viveu desde sempre ficou praticamente destruída depois de ter sido atingida pela tempestade Kristin, que arrancou o telhado e deixou a família sem teto.

Pai e filho estiveram no Dois às 10 para relatar os momentos de terror vividos nessa noite. “Foi um furacão invisível que chegou aos 204 quilómetros”, descreveu Martim, ainda abalado. Apesar de saberem que vinha aí mau tempo, nenhum dos dois imaginava a violência com que a tempestade atingiria a habitação onde a família vivia há 23 anos.

Durante o caos, Joaquim conseguiu manter a calma para proteger os seus. “O meu filho e a minha mulher estavam em pânico… eu tinha de tomar as rédeas”, contou. Ainda assim, os estragos foram inevitáveis. “Estava tudo a arrojar… móveis, quadros… cheguei a levar com uma placa de pladur nas costas”, recordou Martim.

O telhado foi totalmente arrancado e a água invadiu a casa. Atualmente, Joaquim e a mulher estão a viver no rés-do-chão, dormindo num sofá, enquanto tentam minimizar os danos. “Temos água até cinco centímetros de altura dentro de casa. Andamos para trás e para a frente com esfregonas, baldes e toalhas”, explicou o pai, acrescentando que ainda não conseguiram colocar um toldo devido às condições perigosas da estrutura.

Reformado por invalidez, Joaquim vive com uma pensão de apenas 320 euros mensais. Tem 60% de invalidez vitalícia, mas garante que nunca se negou ao trabalho. Perante a dificuldade em recuperar a casa, admite que o futuro é incerto, mas faz questão de agradecer o apoio que tem recebido: “A ajuda na Marinha Grande tem sido fantástica”.

Apesar da destruição e das limitações financeiras, Joaquim e Martim mantêm a esperança de conseguir reconstruir aquilo que a tempestade levou numa única noite — a casa que sempre foi o seu lar.