Rosto da TVI liga para o «Dois às 10» e oferece ajuda a convidada em profundo sofrimento

  • Dois às 10
  • Há 3h e 38min

Foi um dos momentos mais emocionantes do programa e acabou por trazer também uma esperança para um futuro melhor.

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Filipa Frade esteve no Dois às 10 para partilhar uma história de vida marcada por dor, trauma e superação. A jovem sobreviveu a um trágico acidente que vitimou um amigo, mas as marcas emocionais continuam bem presentes.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, Filipa não escondeu a fragilidade emocional que ainda sente. Entre lágrimas, falou do luto que continua a fazer pelo amigo Diogo e da depressão pós-parto que enfrenta desde o nascimento do filho.

Sensibilizada com o testemunho, Cristina Ferreira anunciou em direto que Filipa irá contar com o acompanhamento de Melanie Tavares, profissional que colabora com o programa, dando assim início a um apoio psicológico especializado. Mas não foi a única ajuda. A médica Luísa Magalhães Ramos decidiu também intervir, oferecendo tratamento físico para ajudar Filipa a recuperar a autoestima e o bem-estar.

Recorde-se que a vida de Filipa mudou drasticamente após o acidente ocorrido no dia da inauguração da sua casa. Um passeio de jipe com amigos terminou em tragédia quando o veículo caiu num poço com cerca de 16 metros de profundidade, numa pedreira abandonada. Apesar de ter conseguido sobreviver, nunca esqueceu o momento — e vive há sete anos com esse trauma.

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A maternidade trouxe alguma luz à sua vida, com o nascimento do filho, a quem deu o nome do amigo que perdeu. Ainda assim, as dificuldades persistem. “Nunca vou superar o que passei”, confessou.

Agora, com este apoio inesperado, abre-se uma nova etapa — feita de acompanhamento, cuidado e, sobretudo, esperança

Temas: Depressão Cristina Ferreira Dois às 10 Claudio Ramos Melanie Tavares
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