O que ainda não se sabia. João Ricardo revela o que conversou com Sara depois do Desafio Final

  • Dois às 10
  • Ontem às 12:41

João Ricardo esteve esta segunda-feira no programa Dois às 10, conduzido por Cláudio Ramos, depois de ter conquistado o segundo lugar no Secret Story – Desafio Final.

Durante a conversa, o apresentador quis perceber se o ex-concorrente se tinha apaixonado por Sara Jesus durante a sua participação no reality show da TVI. "Não, acho que não. Seria uma estupidez ter metido a Ana na equação", começou por responder João Ricardo, referindo-se à sua companheira. Ainda assim, fez questão de destacar a admiração que sentia pela ex-concorrente: "Achava um piadão como pessoa à Sara".

O ex-finalista explicou ainda que a aproximação a Sara Jesus aconteceu numa fase delicada da vida da jovem, depois da participação na edição anterior do formato. "Tentei aproximar-me da Sara pelas melhores razões, para lhe poder dar colo. Se calhar a forma não foi a mais correta. Daí a estar apaixonado pela Sara vai uma distância muito grande. Para apaixonar é preciso haver um estímulo da conversa…", esclareceu.

Perante estas declarações, Cláudio Ramos recordou que a relação entre ambos nem sempre foi pacífica dentro da casa e comentou: "Vais encontrar a Sara cá fora de certeza". Numa primeira reação, João Ricardo respondeu simplesmente "não", mas acabou por admitir: "Até nos podemos cruzar por aí".

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Questionado sobre se teria vontade de conversar com Sara Jesus, o ex-concorrente garantiu que não existem ressentimentos. "Eu acho que nós conversámos, a Sara deu-me os parabéns pelo segundo lugar. Está tudo bem. Não há muito mais… se nos encontrarmos, podemos ter uma boa conversa, falaremos, não fecho a porta a ninguém", concluiu.

Temas: Desafio Final Secret Story Joao Ricardo Sara Dois às 10
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