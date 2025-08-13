Irmã de jovem desaparecido atualiza informações: «Não há forma do João estar bem»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 9min
João Francisco Colaço
João Francisco Colaço
Foto: instagram.

João Francisco, de 22 anos, continua desaparecido desde a madrugada de 31 de julho, em Vila Nova de Gaia, e a família teme o pior, lançando um apelo urgente à população para ajudar nas buscas.

O mistério em torno do desaparecimento de João Francisco Colaço Costa, de 22 anos, em Vila Nova de Gaia, continua a preocupar familiares, amigos e toda a comunidade. O jovem foi visto pela última vez às 4h49 da madrugada de 31 de julho, no radar de Canidelo – Palácio, e desde então não houve qualquer sinal que indique o seu paradeiro.

Nas redes sociais, a irmã fez um apelo emocionado, deixando claro que o cenário é grave. “Não há forma do João estar bem. Simplesmente não há. Se o virem ou acharem que é o João, tirem fotografias ou abordem-no diretamente. O João não é agressivo, não vai mostrar resistência”, escreveu, pedindo que todas as informações relevantes sejam comunicadas diretamente à PSP de Vila Nova de Gaia.

A família agradece as mensagens de apoio, mas reforça que serão sempre os primeiros a ser contactados pelas autoridades caso haja novidades. “Pedimos que não se crie ruído desnecessário”, acrescentou.

Também Susana Dias Ramos, psicóloga e comentadora da TVI, se juntou ao apelo, partilhando nas redes sociais o pedido de ajuda. “Foi-me enviado esse pedido de ajuda por uma família bastante desesperada. Entretanto, foram encontrados bilhetes que levam a crer que alguma coisa muito grave possa ter acontecido por opção própria”, revelou.

A especialista alertou ainda para o agravamento dos problemas de saúde mental, sobretudo entre os jovens. “Este ano 2025 tem sido terrível”, lamentou, deixando uma mensagem de preocupação e consciência para a importância do apoio emocional.

