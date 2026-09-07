«Só quero um sinal. Esteja vivo ou morto»: mãe procura filho desaparecido há quatro meses após mensagem misteriosa

João Espada tem 20 anos e está desaparecido há quatro meses. O jovem português terá viajado secretamente para a Tailândia e, desde então, a família nunca mais conseguiu falar com ele. A última pista aponta para uma possível viagem até ao Vietname, mas as autoridades vietnamitas terão negado a entrada do jovem no país.

A mãe, Sara Figueiredo, vive dias de enorme angústia e procura respostas para o desaparecimento do filho. «Eu só quero um sinal do João, esteja vivo ou morto», afirma, num apelo desesperado.

Segundo a mãe, João preparou a viagem em segredo. Durante algum tempo, continuou a trocar mensagens com Sara como se ainda estivesse em Lisboa. Foi através de uma mensagem enviada por um desconhecido que a família descobriu que o jovem estava, afinal, na Tailândia. «Foi através de mensagens de um desconhecido que descobri que estava na Tailândia», conta.

A mesma pessoa terá alertado Sara para contactar as autoridades caso João não regressasse. O jovem deveria ter voltado a Portugal a 7 de maio, mas nunca apareceu. A família acredita que poderá ter sido aliciado por dinheiro e que alguém o terá ajudado a viajar.

Há ainda outra pista que intriga a mãe: João terá feito o passaporte no próprio dia em que embarcou. Depois de viajar para a Tailândia, terá seguido viagem para o Vietname. No entanto, as autoridades vietnamitas terão informado a família de que não existe registo da entrada do jovem no país.

Mãe procura respostas

Sara tem procurado pistas praticamente sozinha e chegou mesmo a localizar uma jovem tailandesa que terá estado com João. A mulher revelou uma conversa que terá mantido com o jovem e enviou à família uma fotografia onde surge ao lado de João. «Todos os dias leio notícias asiáticas à procura do meu filho», revela Sara, que não consegue afastar a preocupação. «Estou sempre ansiosa que me batam à porta a dizer que o meu filho está morto.»

A família acredita que as imagens dos aeroportos poderão ser fundamentais para perceber o percurso feito pelo jovem e tentar descobrir o que aconteceu depois da sua saída da Tailândia.

Sem respostas concretas, Sara continua a pressionar as entidades responsáveis e a pedir ajuda no estrangeiro. Passados quatro meses, a mãe mantém a esperança de voltar a ter notícias de João. «Eu só quero um sinal», repete, sem esconder a angústia de quem vive diariamente à espera de uma resposta.