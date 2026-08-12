Quando pede um descafeinado, sabe realmente o que está a beber? Eis a resposta

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Pede descafeinado? Há algo que talvez não saiba.

Pede um descafeinado para evitar a cafeína. No entanto, retirar a cafeína dos grãos pode ser feito através de diferentes métodos, e um deles continua a gerar polémica devido à utilização de um solvente químico.

Antes de entrar na parte mais científica, importa responder à questão essencial: um café descafeinado não tem mesmo cafeína? A resposta é não. É praticamente impossível eliminar 100% da cafeína presente nos grãos.

Ainda assim, o café descafeinado contém quantidades muito reduzidas de cafeína e, segundo estudos científicos, preserva grande parte dos benefícios associados ao consumo de café. Existem, contudo, diferenças nos processos utilizados para o descafeinar, pelo que vale a pena perceber o que está realmente a beber quando escolhe esta bebida.

Como é que se retira a cafeína de um café?

De acordo com uma investigação da CNN Portugal sobre os métodos de descafeinação e a polémica em torno do cloreto de metileno, a cafeína é retirada dos grãos de café ainda verdes, antes da torra. Existem três métodos principais para o fazer.

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O processo mais utilizado recorre a solventes, como o cloreto de metileno ou o acetato de etilo. Estas substâncias ligam-se à cafeína, permitindo extraí-la dos grãos. No final, os grãos voltam a ser tratados para remover eventuais resíduos do solvente.

Há também alternativas, como o método Swiss Water, que recorre apenas a água e filtros de carvão ativado, e o dióxido de carbono (CO₂) sob alta pressão. Ambos os processos dispensam solventes químicos e têm vindo a ganhar popularidade.

Afinal, o descafeinado tem químicos?

Depende do método utilizado. O cloreto de metileno, utilizado por parte da indústria, é um composto que também está presente noutros processos industriais e que é classificado como potencial cancerígeno em exposições elevadas por entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras agências internacionais.

Ainda assim, as autoridades de segurança alimentar, entre as quais a **Food and Drug Administration **(FDA) dos Estados Unidos, continuam a autorizar a utilização deste método na descafeinação, desde que os resíduos presentes no café no final do processo não ultrapassem limites muito rigorosos. Na prática, esses resíduos são normalmente residuais ou praticamente inexistentes.

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Apesar disso, vários grupos de saúde pública solicitaram recentemente à FDA que proibisse este método, argumentando que existem alternativas mais seguras, como o Swiss Water ou o processo por CO₂.

Beber descafeinado faz mal?

Até ao momento, e de acordo com a investigação da CNN, não existem provas conclusivas de que o consumo de café descafeinado processado com cloreto de metileno represente um risco para a saúde devido aos resíduos presentes na bebida.

Pelo contrário, os estudos continuam a relacionar o consumo de café descafeinado com benefícios semelhantes aos associados ao café tradicional, incluindo um menor risco de diabetes tipo 2, algumas doenças cardiovasculares, determinados tipos de cancro e mortalidade global.

Ainda assim, alguns especialistas defendem que, sempre que possível, é preferível escolher métodos de descafeinação que não utilizem solventes, até porque essas alternativas estão já amplamente disponíveis.

Resumidamente: quando bebe um descafeinado, continua a beber café, mas com uma quantidade de cafeína muito reduzida. Seriam necessárias mais de dez chávenas de café descafeinado para ingerir uma quantidade de cafeína semelhante à de uma única chávena de café normal.

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Temas: Descafeinado
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