Toda a gente fala deste desinfetante de roupa da Mercadona – e não é por acaso

Discreto nas prateleiras mas imbatível na utilização diária, este desinfetante da Mercadona tornou-se um aliado essencial em muitas casas.

Escolher o prcoduto certo para desinfetar a roupa pode ser um verdadeiro desafio, especialmente quando nos encontramos na secção dos detergentes do supermercado. A tendênia habitual é deixar-nos guiar pelo aroma mais agradável, mas é essencial considerar também os benefícios adicionais que o produto pode oferecer.

Foi exatamente isso que encontrámos num artigo já bastante popular entre os consumidores e que foi partilhado pela criadora de conteúdos @mbelmendoza_ no Instagram, seguindo uma sugestão da Mercadona: o desinfetante de tecidos.

Este produto garante a desinfeção eficaz mesmo em baixas temperaturas, eliminando bactérias e germes, neutralizando maus odores e deixando um perfume agradável graças à sua fórmula perfumada. É indicado tanto para roupa branca como para roupa de cor, compatível com todo o tipo de tecidos e, por não conter lixívia, ajuda a evitar desgaste e manchas.

A aplicação é muito prática: coloca-se o detergente no compartimento habitual, adicionam-se três tampas do desinfetante no espaço destinado ao amaciador e seleciona-se o ciclo de lavagem normal. Sem complicações, sem passos extra.