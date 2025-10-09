Pare já de usar o desumidificador na casa de banho: Descubra o motivo

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 48min
Desumidificador
Desumidificador

Investir num desumidificador é uma decisão acertada: ajuda a secar a roupa, pode melhorar problemas respiratórios e previne bolor e cheiro a mofo. Mas há erros que devem ser evitados.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O desumidificador é um investimento inteligente para a sua casa: além de acelerar a secagem da roupa (veja aqui como), contribui para a saúde respiratória e previne o aparecimento de mofo e humidade. No entanto, para tirar o máximo proveito do aparelho, é fundamental utilizá-lo corretamente. Para garantir a sua eficácia, evite os erros mais comuns que reduzem o seu desempenho. Descubra como manter o desumidificador a funcionar bem e melhorar a qualidade do ar em casa, seguindo os conselhos do site especializado Ideal Home.

Colocá-lo na posição errada
Ao secar roupa com o desumidificador, posicione-o de forma que o ar seco passe diretamente sobre as roupas, acelerando assim o processo de secagem.

Não limpar ou trocar o filtro regularmente
É crucial limpar e substituir o filtro para evitar o acúmulo de pó, pelos e outras partículas que diminuem a eficácia do aparelho. Verifique o filtro mensalmente e limpe-o com um pano húmido. Troque-o periodicamente, especialmente se o desumidificador for usado com frequência.

Colocá-lo num local inadequado
O desumidificador deve ficar próximo da fonte de humidade, com circulação de ar suficiente ao redor. Evite colocá-lo na casa de banho ou junto a paredes e portas, pois isso pode comprometer a sua eficiência.

Assumir que secar roupa no estendal interior é mais barato
Secar roupa em espaços fechados aumenta a humidade, podendo causar condensação e mofo. Um desumidificador mantém o ambiente seco, prevenindo danos como odores e manchas de humidade em móveis e paredes.

Esquecer-se de esvaziar o reservatório de água
É importante esvaziar o reservatório regularmente para garantir que o aparelho funcione de forma eficaz e não consuma energia sem utilidade. Fique atento ao nível de água para um desempenho adequado.

Não ajustar corretamente o humidóstato
Configure o humidóstato para manter a humidade entre 40% e 60%. Se o ajustar demasiado alto, o aparelho desligar-se-á antes de atingir o nível ideal. Se definido demasiado baixo, trabalhará em excesso, aumentando os custos de energia.

Achar que o desumidificador é caro
Existem soluções cada vez mais económicas. O desumidificador reduz a humidade em casa e pode poupar energia, pois o ar seco aquece mais facilmente. Alguns modelos consomem apenas 150-200 watts por hora, sendo uma opção acessível para melhorar o conforto doméstico.

Colocá-lo muito próximo da parede
Para um funcionamento eficiente, posicione o desumidificador a pelo menos 20 centímetros de qualquer parede e evite locais com correntes de ar, como janelas e portas.

Escolher o tamanho errado
Escolha o aparelho conforme o tamanho e a necessidade do espaço. Para casas com até três quartos, modelos de 10 a 12 litros são suficientes. Para áreas maiores ou com mais humidade, opte por desumidificadores de 20 a 25 litros.

Não pesquisar o suficiente antes de comprar
Antes de adquirir um desumidificador, considere tamanho, funcionalidades, consumo de energia e garantia. Para quem utiliza o aparelho para secar roupa, modelos com modo de secagem específico podem ser mais eficazes.

Ignorar o mofo no reservatório
O desumidificador não elimina o mofo, mas impede que se espalhe. Ainda assim, o reservatório pode acumular mofo se não for limpo com regularidade. Esteja atento a sinais de mofo no aparelho para evitar problemas futuros.

Temas: Desumidificador

RELACIONADOS

Diga adeus aos sprays: acabe em segundos com o cheiro depois de usar a casa de banho

É bem provável que nunca tenha limpo esta zona da casa de banho — e a sujidade que lá fica é inacreditável

Evite estes 5 erros no banho antes que seja tarde demais

Após descobrir isto, nunca mais vai ficar indeciso entre tomar banho de manhã ou à noite

Truque viral para deixar as torneiras da casa de banho como novas é aprovado por especialistas

Dicas

Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

Há 2h e 18min

Diga adeus à humidade: veja como é simples fazer um desumidificador natural em casa

Há 2h e 48min

Comer este alimento junto com banana pode causar náuseas e dores de cabeça

Há 3h e 18min

Parece mentira, mas este aquecedor a óleo está a menos de 25 euros. Só hoje!

Ontem às 17:08

Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros

Ontem às 17:00

Estores brancos por dentro e por fora: é assim que deve limpá-los

Ontem às 16:30

Não guarde estas 8 coisas na cozinha

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos defende Liliana: «Vou ficar ao lado da Liliana até ao fim do programa»

Hoje às 10:24

Gonçalo Quinaz expõe atitude de Pedro Jorge: «Eu tenho sentido vergonha alheia deste Pedro Jorge»

Hoje às 10:05

Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado

7 out, 11:54

Postura de Marisa perante Liliana deixa Pedro Jorge inseguro? Cinha Jardim afirma: «Ficou preocupado com aquilo que a mulher disse»

Hoje às 10:05

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fora do Estúdio

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Há 3h e 7min

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Hoje às 09:23

A mensagem de Cristina Ferreira sobre Liliana que todos comentam: «Sei que muita gente não irá entender a minha opinião»

Hoje às 08:14

Após revelação do segredo de Liliana, Cristina Ferreira deixa mensagem: «Mais condenável para mim é não seguir a própria felicidade»

Hoje às 08:05

Fotos

Pare já de usar o desumidificador na casa de banho: Descubra o motivo

Há 1h e 48min

Bruna perdeu a memória num acidente e luta contra sequelas físicas: «A minha vida ficou hipotecada»

Há 2h e 16min

Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

Há 2h e 18min

Diga adeus à humidade: veja como é simples fazer um desumidificador natural em casa

Há 2h e 48min