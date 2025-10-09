Pare já de usar o desumidificador na casa de banho: Descubra o motivo

Investir num desumidificador é uma decisão acertada: ajuda a secar a roupa, pode melhorar problemas respiratórios e previne bolor e cheiro a mofo. Mas há erros que devem ser evitados.

O desumidificador é um investimento inteligente para a sua casa: além de acelerar a secagem da roupa (veja aqui como), contribui para a saúde respiratória e previne o aparecimento de mofo e humidade. No entanto, para tirar o máximo proveito do aparelho, é fundamental utilizá-lo corretamente. Para garantir a sua eficácia, evite os erros mais comuns que reduzem o seu desempenho. Descubra como manter o desumidificador a funcionar bem e melhorar a qualidade do ar em casa, seguindo os conselhos do site especializado Ideal Home.

Colocá-lo na posição errada

Ao secar roupa com o desumidificador, posicione-o de forma que o ar seco passe diretamente sobre as roupas, acelerando assim o processo de secagem.

Não limpar ou trocar o filtro regularmente

É crucial limpar e substituir o filtro para evitar o acúmulo de pó, pelos e outras partículas que diminuem a eficácia do aparelho. Verifique o filtro mensalmente e limpe-o com um pano húmido. Troque-o periodicamente, especialmente se o desumidificador for usado com frequência.

Colocá-lo num local inadequado

O desumidificador deve ficar próximo da fonte de humidade, com circulação de ar suficiente ao redor. Evite colocá-lo na casa de banho ou junto a paredes e portas, pois isso pode comprometer a sua eficiência.

Assumir que secar roupa no estendal interior é mais barato

Secar roupa em espaços fechados aumenta a humidade, podendo causar condensação e mofo. Um desumidificador mantém o ambiente seco, prevenindo danos como odores e manchas de humidade em móveis e paredes.

Esquecer-se de esvaziar o reservatório de água

É importante esvaziar o reservatório regularmente para garantir que o aparelho funcione de forma eficaz e não consuma energia sem utilidade. Fique atento ao nível de água para um desempenho adequado.

Não ajustar corretamente o humidóstato

Configure o humidóstato para manter a humidade entre 40% e 60%. Se o ajustar demasiado alto, o aparelho desligar-se-á antes de atingir o nível ideal. Se definido demasiado baixo, trabalhará em excesso, aumentando os custos de energia.

Achar que o desumidificador é caro

Existem soluções cada vez mais económicas. O desumidificador reduz a humidade em casa e pode poupar energia, pois o ar seco aquece mais facilmente. Alguns modelos consomem apenas 150-200 watts por hora, sendo uma opção acessível para melhorar o conforto doméstico.

Colocá-lo muito próximo da parede

Para um funcionamento eficiente, posicione o desumidificador a pelo menos 20 centímetros de qualquer parede e evite locais com correntes de ar, como janelas e portas.

Escolher o tamanho errado

Escolha o aparelho conforme o tamanho e a necessidade do espaço. Para casas com até três quartos, modelos de 10 a 12 litros são suficientes. Para áreas maiores ou com mais humidade, opte por desumidificadores de 20 a 25 litros.

Não pesquisar o suficiente antes de comprar

Antes de adquirir um desumidificador, considere tamanho, funcionalidades, consumo de energia e garantia. Para quem utiliza o aparelho para secar roupa, modelos com modo de secagem específico podem ser mais eficazes.

Ignorar o mofo no reservatório

O desumidificador não elimina o mofo, mas impede que se espalhe. Ainda assim, o reservatório pode acumular mofo se não for limpo com regularidade. Esteja atento a sinais de mofo no aparelho para evitar problemas futuros.