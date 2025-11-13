Isto pode comprometer o funcionamento do seu desumidificador. E talvez não saiba

Usar um desumidificador em casa pode melhorar o conforto e a qualidade do ar, mas é importante saber o que fazer e o que evitar.

Os desumidificadores tornaram-se cada vez mais comuns nas casas portuguesas, especialmente durante os meses frios e húmidos. Estes aparelhos não apenas ajudam a reduzir a humidade e a prevenir o aparecimento de mofo e bolor, como também oferecem uma solução prática para secar roupa dentro de casa. Contudo, para assegurar o seu desempenho, é essencial utilizá-los corretamente e evitar alguns erros frequentes.

Segundo o jornal Express, especialistas sublinham que a escolha do tamanho adequado é um dos fatores mais importantes. Um desumidificador demasiado pequeno pode não conseguir eliminar a humidade eficazmente, enquanto um modelo demasiado grande pode consumir mais energia do que o necessário.

Outro erro comum relaciona-se com a posição do aparelho. Colocá-lo junto a paredes ou em cantos limita a circulação de ar, prejudicando o seu funcionamento. A recomendação é simples: deve ser colocado no centro da divisão, permitindo atuar de forma uniforme.

As definições do equipamento também exigem atenção. Regular a humidade para níveis demasiado baixos pode deixar o ambiente seco e desconfortável, enquanto um ajuste demasiado elevado não resolve o problema da humidade.

Por fim, a manutenção regular é fundamental. Filtros sujos ou água acumulada no reservatório podem comprometer o funcionamento do aparelho. Para prolongar a vida útil do desumidificador, é importante limpar os filtros com frequência e seguir sempre as instruções do fabricante.