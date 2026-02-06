Tem usado o desumidificador em casa? Descubra os locais onde não deve colocá-lo

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 22min
Desumidificador
Desumidificador

Usar um desumidificador pode melhorar bastante o conforto e a qualidade do ar em casa, mas a sua eficácia depende muito de onde é colocado. Colocá-lo nos locais errados pode reduzir o desempenho do aparelho e até causar problemas de humidade. Descubra os sítios que deve evitar para tirar o máximo proveito do seu desumidificador.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Manter a casa livre de humidade durante o inverno pode ser complicado, mesmo quando se dispõe de um bom desumidificador. Muitas pessoas acabam por colocar o aparelho em locais inadequados, o que compromete a sua eficácia.

De acordo com o site Woman&Home, para que o desumidificador funcione corretamente, é essencial que tenha espaço à volta, permitindo a circulação do ar. Deve evitar encostar o aparelho a cantos, paredes ou dentro de armários, pois isso dificulta a remoção eficiente da humidade.

Cozinhas e casas de banho também não são os melhores locais para instalar o aparelho principal, uma vez que o calor e o vapor podem enganar o sensor de humidade, fazendo com que o desumidificador trabalhe em excesso. Além disso, nunca deve colocar o equipamento diretamente sobre roupa molhada ou superfícies irregulares, pois isso pode danificá-lo.

O ideal é posicioná-lo numa superfície plana, com portas e janelas fechadas, permitindo que o ar circule e a humidade seja eliminada de forma eficaz.

Seguindo estas recomendações, o desumidificador ajudará a manter a casa seca, prevenir o aparecimento de bolor e reduzir odores de humidade.

O que deve reter

1. Pode colocar o desumidificador na casa de banho ou cozinha?
Não é recomendado. O vapor e o calor destes espaços podem enganar o sensor de humidade, tornando o aparelho menos eficaz.

2. É seguro colocar o desumidificador num canto ou dentro de um armário?
Não. O equipamento precisa de espaço livre à volta para que o ar circule. Sempre que possível, deve colocá-lo no centro da divisão.

3. Pode usar perto de roupa molhada?
Sim, mas mantendo sempre distância suficiente. Deve evitar que gotas de água caiam sobre o aparelho e nunca o cobrir.

4. Precisa de um desumidificador grande para divisões pequenas?
Não. Mesmo um aparelho pequeno funciona bem se estiver bem posicionado e com espaço suficiente para a circulação do ar.

Temas: Desumidificador Casa

RELACIONADOS

Não se deixe enganar. É assim que deve usar o seu desumidificador para secar roupa

Isto pode comprometer o funcionamento do seu desumidificador. E talvez não saiba

Diga adeus à humidade. Veja como é simples fazer um desumidificador natural em casa

Dicas

Esta estação de energia portátil garante apoio energético quando é mais preciso

Há 40 min

É assim que os japoneses conseguem ter a casa sempre limpa (sem esforços gigantes aos fins-de-semana)

Há 3h e 22min

Frango, porco ou vaca: qual é, afinal, a opção mais saudável?

Hoje às 14:00

Este gerador portátil mantém o frigorífico e os dispositivos ligados sem exigir um grande investimento

Ontem às 18:09

À primeira vista parecem as Maldivas, mas este destino fica na Europa

Ontem às 16:00

Ginásio ou caminhada? Especialista revela qual transforma mais o corpo

Ontem às 15:00

Afinal é possível comer pão todos os dias sem engordar. Este é o segredo

Ontem às 14:00
MAIS

Mais Vistos

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

Hoje às 10:30

Depois de polémica, Helena Laureano volta à televisão e anuncia problema de saúde

Hoje às 10:36

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

A reação do filho de Jéssica ao perder a casa com a depressão Kristin vai comover o país

Hoje às 11:57

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

Há 1h e 22min

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

Há 12 min

"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais

Hoje às 09:55

O pedido que comoveu Portugal teve resposta: pai e filha reencontram-se após 20 anos

Hoje às 09:18

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Ontem às 16:21

Fotos

Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

Há 12 min

Esta estação de energia portátil garante apoio energético quando é mais preciso

Há 40 min

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

Há 1h e 22min

Tem usado o desumidificador em casa? Descubra os locais onde não deve colocá-lo

Há 2h e 22min