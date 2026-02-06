Tem usado o desumidificador em casa? Descubra os locais onde não deve colocá-lo

Usar um desumidificador pode melhorar bastante o conforto e a qualidade do ar em casa, mas a sua eficácia depende muito de onde é colocado. Colocá-lo nos locais errados pode reduzir o desempenho do aparelho e até causar problemas de humidade. Descubra os sítios que deve evitar para tirar o máximo proveito do seu desumidificador.

Manter a casa livre de humidade durante o inverno pode ser complicado, mesmo quando se dispõe de um bom desumidificador. Muitas pessoas acabam por colocar o aparelho em locais inadequados, o que compromete a sua eficácia.

De acordo com o site Woman&Home, para que o desumidificador funcione corretamente, é essencial que tenha espaço à volta, permitindo a circulação do ar. Deve evitar encostar o aparelho a cantos, paredes ou dentro de armários, pois isso dificulta a remoção eficiente da humidade.

Cozinhas e casas de banho também não são os melhores locais para instalar o aparelho principal, uma vez que o calor e o vapor podem enganar o sensor de humidade, fazendo com que o desumidificador trabalhe em excesso. Além disso, nunca deve colocar o equipamento diretamente sobre roupa molhada ou superfícies irregulares, pois isso pode danificá-lo.

O ideal é posicioná-lo numa superfície plana, com portas e janelas fechadas, permitindo que o ar circule e a humidade seja eliminada de forma eficaz.

Seguindo estas recomendações, o desumidificador ajudará a manter a casa seca, prevenir o aparecimento de bolor e reduzir odores de humidade.

O que deve reter

1. Pode colocar o desumidificador na casa de banho ou cozinha?

Não é recomendado. O vapor e o calor destes espaços podem enganar o sensor de humidade, tornando o aparelho menos eficaz.

2. É seguro colocar o desumidificador num canto ou dentro de um armário?

Não. O equipamento precisa de espaço livre à volta para que o ar circule. Sempre que possível, deve colocá-lo no centro da divisão.

3. Pode usar perto de roupa molhada?

Sim, mas mantendo sempre distância suficiente. Deve evitar que gotas de água caiam sobre o aparelho e nunca o cobrir.

4. Precisa de um desumidificador grande para divisões pequenas?

Não. Mesmo um aparelho pequeno funciona bem se estiver bem posicionado e com espaço suficiente para a circulação do ar.