Casa húmida e com tendência a mofo: faça um desumidificador caseiro

Em cinco passos muito simples e com materiais que tem em casa pode reduzir os níveis de humidade em sua casa
Se sente que os níveis de humidade na sua casa estão mais altos do que o desejável, mas não quer investir em vários aparelhos para cada divisão, existe uma solução simples e económica: um desumidificador caseiro muito eficaz.
Para preparar esta alternativa, só vai precisar de cinco materiais, sendo provável que já tenha pelo menos três deles em casa. É fácil de montar e ajuda a reduzir a humidade nas diferentes divisões.
A página de TikTok @laurellee901 explica como construir este desumidificador. Vai necessitar de um garrafão vazio, sílica-gel (do tipo utilizado na areia para gatos), um filtro, um elástico e película aderente.
Para o montar, basta seguir estes passos:
-
Corte o garrafão vazio ao meio.
-
Coloque um filtro no gargalo e fixe-o com um elástico.
-
Insira a metade com o filtro dentro da outra metade, com o gargalo virado para baixo.
-
Encha a parte superior com sílica-gel.
-
Envolva tudo com película aderente e faça alguns furos na parte superior com um palito.
Depois, é só colocar o desumidificador na divisão onde mais precisa.
Veja o vídeo abaixo para perceber exatamente como se faz.