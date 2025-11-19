Casa húmida e com tendência a mofo: faça um desumidificador caseiro

10 formas de eliminar o cheiro a mofo da roupa (sem a lavar)

Se sente que os níveis de humidade na sua casa estão mais altos do que o desejável, mas não quer investir em vários aparelhos para cada divisão, existe uma solução simples e económica: um desumidificador caseiro muito eficaz.

Para preparar esta alternativa, só vai precisar de cinco materiais, sendo provável que já tenha pelo menos três deles em casa. É fácil de montar e ajuda a reduzir a humidade nas diferentes divisões.

A página de TikTok @laurellee901 explica como construir este desumidificador. Vai necessitar de um garrafão vazio, sílica-gel (do tipo utilizado na areia para gatos), um filtro, um elástico e película aderente.

Para o montar, basta seguir estes passos:

Corte o garrafão vazio ao meio. Coloque um filtro no gargalo e fixe-o com um elástico. Insira a metade com o filtro dentro da outra metade, com o gargalo virado para baixo. Encha a parte superior com sílica-gel. Envolva tudo com película aderente e faça alguns furos na parte superior com um palito.

Depois, é só colocar o desumidificador na divisão onde mais precisa.

Veja o vídeo abaixo para perceber exatamente como se faz.