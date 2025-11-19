Casa húmida e com tendência a mofo: faça um desumidificador caseiro

  • Dois às 10
  • Hoje às 16:03

Em cinco passos muito simples e com materiais que tem em casa pode reduzir os níveis de humidade em sua casa

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Se sente que os níveis de humidade na sua casa estão mais altos do que o desejável, mas não quer investir em vários aparelhos para cada divisão, existe uma solução simples e económica: um desumidificador caseiro muito eficaz.

Para preparar esta alternativa, só vai precisar de cinco materiais, sendo provável que já tenha pelo menos três deles em casa. É fácil de montar e ajuda a reduzir a humidade nas diferentes divisões.

A página de TikTok @laurellee901 explica como construir este desumidificador. Vai necessitar de um garrafão vazio, sílica-gel (do tipo utilizado na areia para gatos), um filtro, um elástico e película aderente.

Para o montar, basta seguir estes passos:

  1. Corte o garrafão vazio ao meio.

  2. Coloque um filtro no gargalo e fixe-o com um elástico.

  3. Insira a metade com o filtro dentro da outra metade, com o gargalo virado para baixo.

  4. Encha a parte superior com sílica-gel.

  5. Envolva tudo com película aderente e faça alguns furos na parte superior com um palito.

Depois, é só colocar o desumidificador na divisão onde mais precisa.

Veja o vídeo abaixo para perceber exatamente como se faz.

 

Temas: Desumidificador Humidade Mofo Bolor

RELACIONADOS

Este aspirador de estofos estava a 163€, agora custa 91€. E remove manchas que pareciam impossíveis

Este aquecedor de parede aquece a casa em 10 minutos e programa-se pelo telemóvel

Desconto brutal no aspirador que todos comparam ao Dyson. Vale mesmo a pena?

Diga adeus à humidade: veja como é simples fazer um desumidificador natural em casa

A Não Perder

Três alunos feridos por rebentamento de petardos numa escola durante a hora do almoço

Hoje às 15:59

Mais barato do que a Disneyland, há um parque europeu que é um universo de fantasia de sonho

Hoje às 15:00

Chaves por dentro da porta de casa: um hábito que pode colocar a sua segurança em risco

Hoje às 14:00

Perguntámos à IA e já temos resposta: esta é a mulher mais bonita de Portugal

Hoje às 11:57

Momento do corte de bolo acaba muito mal entre estes noivos. Vai o amor resistir a este vídeo viral?

Hoje às 11:19

Maçãs a estragarem-se na fruteira? Transforme-as nesta sobremesa deliciosa sem açúcar

Hoje às 10:04

Há um método no Japão que lhe permite poupar até 35% do seu salário

Hoje às 09:06
MAIS

Mais Vistos

Convidada deixa escapar expressão: a reação de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos é impagável

Hoje às 10:46

Manuel ficou órfão aos 10 anos: «O meu pai preparou-me para muita coisa, mas não para viver sem ele»

Ontem às 11:37

Manuel é órfão desde os 10 anos: «Não passo um dia sem pensar no meu pai e na minha mãe»

Ontem às 11:23

Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa

17 nov, 11:53

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

Ontem às 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

Ontem às 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

13 nov, 16:00

Fora do Estúdio

Pureza Mello Breyner assina o vestido de noiva de Cristina Ferreira. Tem tanto de elegante como de arrojado

Ontem às 10:00

Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente

17 nov, 13:00

«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

13 nov, 09:17

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Fotos

Casa húmida e com tendência a mofo: faça um desumidificador caseiro

Hoje às 16:03

Três alunos feridos por rebentamento de petardos numa escola durante a hora do almoço

Hoje às 15:59

Mais barato do que a Disneyland, há um parque europeu que é um universo de fantasia de sonho

Hoje às 15:00

Chaves por dentro da porta de casa: um hábito que pode colocar a sua segurança em risco

Hoje às 14:00