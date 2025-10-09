Diga adeus à humidade: veja como é simples fazer um desumidificador natural em casa

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 37min
Desumidificador
Desumidificador
Image by freepik

A humidade excessiva é um problema comum, especialmente no outono e inverno. Mas há uma forma simples de a controlar sem recorrer a químicos: um desumidificador natural, feito em casa, que elimina o mofo e o cheiro a fechado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A humidade em casa, sobretudo em divisões como a casa de banho, pode tornar-se bastante incómoda. Para além de provocar odores desagradáveis, favorece o aparecimento de mofo e outros fatores prejudiciais à saúde e ao bem-estar. Felizmente, existe uma forma simples, económica e sustentável de resolver o problema: preparar um desumidificador caseiro.

Esta solução foi partilhada pela página italiana de Instagram Rimedi Naturali.

Ingredientes necessários:

  • Sal grosso

  • Um frasco de vidro

  • Um pedaço de tecido (de algodão ou linho)

  • Cascas de citrinos frescos (limão, laranja ou tangerina)

Como preparar o desumidificador:

  1. Meça a quantidade de sal necessária para encher o frasco de vidro e coloque-o numa frigideira.

  2. Toste o sal em lume médio durante alguns minutos, para eliminar qualquer humidade já existente.

  3. Transfira o sal ainda quente para o frasco e adicione as cascas de citrinos frescos. O calor ajuda a libertar os óleos essenciais das cascas, deixando um aroma agradável.

  4. Cubra a abertura do frasco com o tecido e fixe-o com o aro da tampa ou com um elástico.

  5. Deixe repousar alguns dias, permitindo que o sal absorva completamente os óleos essenciais e comece a atuar como desumidificador.

Após este período, o seu desumidificador natural estará pronto. Coloque-o na casa de banho ou em qualquer outra zona da casa onde exista excesso de humidade. Além de absorver a humidade, este preparado difunde um aroma fresco e cítrico pelo ambiente.

Dica adicional: quando o sal estiver saturado de humidade, basta secá-lo novamente na frigideira e reutilizá-lo. Desta forma, o desumidificador torna-se mais duradouro e económico.

Veja o vídeo:

Temas: Desumidificador Humidade

RELACIONADOS

O método infalível para se livrar do cheiro a tabaco na roupa

Diga adeus aos sprays: acabe em segundos com o cheiro depois de usar a casa de banho

Dicas

Pare já de usar o desumidificador na casa de banho: Descubra o motivo

Há 1h e 37min

Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

Há 2h e 7min

Comer este alimento junto com banana pode causar náuseas e dores de cabeça

Há 3h e 7min

Parece mentira, mas este aquecedor a óleo está a menos de 25 euros. Só hoje!

Ontem às 17:08

Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros

Ontem às 17:00

Estores brancos por dentro e por fora: é assim que deve limpá-los

Ontem às 16:30

Não guarde estas 8 coisas na cozinha

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos defende Liliana: «Vou ficar ao lado da Liliana até ao fim do programa»

Hoje às 10:24

Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado

7 out, 11:54

Gonçalo Quinaz expõe atitude de Pedro Jorge: «Eu tenho sentido vergonha alheia deste Pedro Jorge»

Hoje às 10:05

Postura de Marisa perante Liliana deixa Pedro Jorge inseguro? Cinha Jardim afirma: «Ficou preocupado com aquilo que a mulher disse»

Hoje às 10:05

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fora do Estúdio

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Há 2h e 56min

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Hoje às 09:23

A mensagem de Cristina Ferreira sobre Liliana que todos comentam: «Sei que muita gente não irá entender a minha opinião»

Hoje às 08:14

Após revelação do segredo de Liliana, Cristina Ferreira deixa mensagem: «Mais condenável para mim é não seguir a própria felicidade»

Hoje às 08:05

Fotos

Pare já de usar o desumidificador na casa de banho: Descubra o motivo

Há 1h e 37min

Bruna perdeu a memória num acidente e luta contra sequelas físicas: «A minha vida ficou hipotecada»

Há 2h e 5min

Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

Há 2h e 7min

Diga adeus à humidade: veja como é simples fazer um desumidificador natural em casa

Há 2h e 37min