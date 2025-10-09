Diga adeus à humidade: veja como é simples fazer um desumidificador natural em casa

A humidade excessiva é um problema comum, especialmente no outono e inverno. Mas há uma forma simples de a controlar sem recorrer a químicos: um desumidificador natural, feito em casa, que elimina o mofo e o cheiro a fechado.
A humidade em casa, sobretudo em divisões como a casa de banho, pode tornar-se bastante incómoda. Para além de provocar odores desagradáveis, favorece o aparecimento de mofo e outros fatores prejudiciais à saúde e ao bem-estar. Felizmente, existe uma forma simples, económica e sustentável de resolver o problema: preparar um desumidificador caseiro.
Esta solução foi partilhada pela página italiana de Instagram Rimedi Naturali.
Ingredientes necessários:
-
Sal grosso
-
Um frasco de vidro
-
Um pedaço de tecido (de algodão ou linho)
-
Cascas de citrinos frescos (limão, laranja ou tangerina)
Como preparar o desumidificador:
-
Meça a quantidade de sal necessária para encher o frasco de vidro e coloque-o numa frigideira.
-
Toste o sal em lume médio durante alguns minutos, para eliminar qualquer humidade já existente.
-
Transfira o sal ainda quente para o frasco e adicione as cascas de citrinos frescos. O calor ajuda a libertar os óleos essenciais das cascas, deixando um aroma agradável.
-
Cubra a abertura do frasco com o tecido e fixe-o com o aro da tampa ou com um elástico.
-
Deixe repousar alguns dias, permitindo que o sal absorva completamente os óleos essenciais e comece a atuar como desumidificador.
Após este período, o seu desumidificador natural estará pronto. Coloque-o na casa de banho ou em qualquer outra zona da casa onde exista excesso de humidade. Além de absorver a humidade, este preparado difunde um aroma fresco e cítrico pelo ambiente.
Dica adicional: quando o sal estiver saturado de humidade, basta secá-lo novamente na frigideira e reutilizá-lo. Desta forma, o desumidificador torna-se mais duradouro e económico.
Veja o vídeo: