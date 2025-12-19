Não se deixe enganar. É assim que deve usar o seu desumidificador para secar roupa

Muitas pessoas acreditam que qualquer forma de usar um desumidificador é eficaz para secar roupa, mas não é assim.

Secar a roupa de forma adequada durante o inverno é fundamental para prevenir problemas de saúde relacionados com a humidade e o bolor. Para muitas pessoas, a solução passa pelo uso de um desumidificador, e os especialistas revelam um truque simples e eficaz que pode reduzir o tempo de secagem da roupa para metade.

Esta dica foi partilhada num artigo do site Bristol Live, que cita um influencer de dicas domésticas: «Pendure a sua roupa molhada no interior e coloque o desumidificador por baixo ou ao lado. Testámos isto em duas cargas idênticas de roupa, com e sem desumidificador, e a conclusão foi que o uso do desumidificador reduziu o tempo de secagem em quase metade».

A experiência demonstrou que o desumidificador não só acelera a secagem, como também retira cerca de dois litros de água do ar. Além de poupar tempo, este método contribui para prevenir o aparecimento de bolor e humidade dentro de casa, problemas frequentes durante os meses mais frios.

Ao secar roupa em casa, é essencial escolher cuidadosamente a divisão para evitar a formação de bolor. Investigadores alertam que secá-la no quarto pode provocar problemas como humidade, bolor e potenciais riscos para a saúde.

Os especialistas em roupa da In The Wash explicam que «manter roupa húmida nas divisões onde vive não só incentiva o aparecimento de bolor e humidade, como também pode causar problemas respiratórios, além de que a roupa molhada pode ter um odor desagradável. O quarto é uma das divisões onde passa mais tempo».

Se não possui desumidificador, descubra aqui como fazer um desumidificador caseiro.