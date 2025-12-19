Não se deixe enganar. É assim que deve usar o seu desumidificador para secar roupa

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:00
Desumidificador
Desumidificador

Muitas pessoas acreditam que qualquer forma de usar um desumidificador é eficaz para secar roupa, mas não é assim.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Secar a roupa de forma adequada durante o inverno é fundamental para prevenir problemas de saúde relacionados com a humidade e o bolor. Para muitas pessoas, a solução passa pelo uso de um desumidificador, e os especialistas revelam um truque simples e eficaz que pode reduzir o tempo de secagem da roupa para metade.

Esta dica foi partilhada num artigo do site Bristol Live, que cita um influencer de dicas domésticas: «Pendure a sua roupa molhada no interior e coloque o desumidificador por baixo ou ao lado. Testámos isto em duas cargas idênticas de roupa, com e sem desumidificador, e a conclusão foi que o uso do desumidificador reduziu o tempo de secagem em quase metade».

A experiência demonstrou que o desumidificador não só acelera a secagem, como também retira cerca de dois litros de água do ar. Além de poupar tempo, este método contribui para prevenir o aparecimento de bolor e humidade dentro de casa, problemas frequentes durante os meses mais frios.

Ao secar roupa em casa, é essencial escolher cuidadosamente a divisão para evitar a formação de bolor. Investigadores alertam que secá-la no quarto pode provocar problemas como humidade, bolor e potenciais riscos para a saúde.

Os especialistas em roupa da In The Wash explicam que «manter roupa húmida nas divisões onde vive não só incentiva o aparecimento de bolor e humidade, como também pode causar problemas respiratórios, além de que a roupa molhada pode ter um odor desagradável. O quarto é uma das divisões onde passa mais tempo».

Se não possui desumidificador, descubra aqui como fazer um desumidificador caseiro.

Temas: Desumidificador Roupa

RELACIONADOS

Isto pode comprometer o funcionamento do seu desumidificador. E talvez não saiba

Pare já de usar o desumidificador na casa de banho. Descubra o motivo

Diga adeus à humidade. Veja como é simples fazer um desumidificador natural em casa

Só precisa de um lençol para secar roupa dentro de casa em dias de chuva

Dicas

Vai passar o Natal em duas casas? Eis a tradição suiça que vai salvar a sua consoada

Ontem às 17:00

Há tradições que merecem reflexão. Afinal, o que é que devemos dizer às crianças sobre o Pai Natal?

Ontem às 16:30

Nunca se deite sem desligar este eletrodoméstico. Explicamos os motivos

Ontem às 16:00

Avós espanholas têm um truque para os radiadores aquecerem mais (sem subir a temperatura)

Ontem às 15:45

Estão em causa problemas digestivos e náuseas. Nutricionistas alertam que há cinco alimentos que não deve consumir com banana

Ontem às 09:30

Esqueça o vermelho. Inspire-se nestas cores de unhas para o Natal e Ano Novo

17 dez, 15:00

Os signos mais compatíveis no amor e os que não devem envolver-se

17 dez, 14:45
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos avança notícia sobre figura da TVI: “Vai passar o Natal no hospital”

Hoje às 10:09

Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Ontem às 11:33

Cristina Ferreira faz confissão inédita a ex-concorrente do “Secret Story 9”: “Tenho que te dizer isto”

15 dez, 11:16

Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"

Ontem às 11:32

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

Hoje às 09:30

Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

Ontem às 10:00

Natal com menos calorias. Experimente este bolo rainha saudável

17 dez, 18:00

7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

17 dez, 17:30

Fora do Estúdio

Após preocupação dos fãs, Nuno Markl volta às redes sociais e atualiza estado de saúde

Há 5 min

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Há 40 min

Foi assim que as autoridades chegaram ao português que matou Nuno Loureiro e dois estudantes

Hoje às 09:02

Português matou o físico Nuno Loureiro e dois estudantes da Universidade de Brown

Hoje às 08:59

Fotos

Após preocupação dos fãs, Nuno Markl volta às redes sociais e atualiza estado de saúde

Há 5 min

Poucos sabem como começou a relação de Sara Prata. Atriz recorda: “Fui contrariada”

Há 21 min

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Há 40 min

Manuel Luís Goucha surpreende Sara Prata com o que nunca lhe disse: «Se isto não é amor, então o que é?»

Há 2h e 57min