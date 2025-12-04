DGS emite alerta. Isto pode tornar-se perigoso se feito mais de 1 hora nos dias de frio extremo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um alerta inesperado para os dias de frio extremo.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu recomendações preventivas face às previsões de frio, sobretudo na região Norte, alertando para o aumento do risco de doenças respiratórias, agravamento de condições crónicas e acidentes.

Tendo em conta que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para os próximos dias temperaturas baixas, com alguns distritos do Norte de Portugal continental a registarem valores negativos, a DGS apresentou orientações à população para proteger a saúde dos efeitos do frio.

Recomendações da DGS:

  • Evitar exposições prolongadas ao frio.

  • Evitar mudanças bruscas de temperatura.

  • Vestir por camadas.

  • Usar gorro, luvas e cachecol.

  • Evitar “ficar sentado mais de uma hora seguida” quando se está em casa.

  • Beber água, mesmo sem sentir sede.

  • Consumir sopas e bebidas quentes.

  • Evitar álcool.

  • Aumentar o consumo de alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e antioxidantes (por exemplo, fruta e hortícolas).

  • Evitar alimentos fritos, com muita gordura ou açúcar.

A DGS apela ainda a uma “atenção reforçada com os mais vulneráveis”, incluindo crianças pequenas, pessoas idosas, doentes crónicos, trabalhadores ao ar livre, pessoas em situação de isolamento ou sem-abrigo. Recomenda também cautela nas atividades ao ar livre, evitando esforços intensos no frio e usando roupa adequada.

Outras orientações incluem manter o aquecimento doméstico seguro e vacinação, nomeadamente contra a gripe e a covid-19.

A DGS salienta ainda a importância de ligar para o 112 caso se suspeite de hipotermia, reconhecendo os sinais típicos:

  • Tremores

  • Respiração lenta

  • Cansaço ou confusão

  • Pele pálida e fria

