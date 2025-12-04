DGS emite alerta. Isto pode tornar-se perigoso se feito mais de 1 hora nos dias de frio extremo

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um alerta inesperado para os dias de frio extremo.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu recomendações preventivas face às previsões de frio, sobretudo na região Norte, alertando para o aumento do risco de doenças respiratórias, agravamento de condições crónicas e acidentes.

Tendo em conta que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para os próximos dias temperaturas baixas, com alguns distritos do Norte de Portugal continental a registarem valores negativos, a DGS apresentou orientações à população para proteger a saúde dos efeitos do frio.

Recomendações da DGS:

Evitar exposições prolongadas ao frio .

Evitar mudanças bruscas de temperatura .

Vestir por camadas .

Usar gorro, luvas e cachecol .

Evitar “ficar sentado mais de uma hora seguida” quando se está em casa.

Beber água , mesmo sem sentir sede.

Consumir sopas e bebidas quentes .

Evitar álcool .

Aumentar o consumo de alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e antioxidantes (por exemplo, fruta e hortícolas).

Evitar alimentos fritos, com muita gordura ou açúcar.

A DGS apela ainda a uma “atenção reforçada com os mais vulneráveis”, incluindo crianças pequenas, pessoas idosas, doentes crónicos, trabalhadores ao ar livre, pessoas em situação de isolamento ou sem-abrigo. Recomenda também cautela nas atividades ao ar livre, evitando esforços intensos no frio e usando roupa adequada.

Outras orientações incluem manter o aquecimento doméstico seguro e vacinação, nomeadamente contra a gripe e a covid-19.

A DGS salienta ainda a importância de ligar para o 112 caso se suspeite de hipotermia, reconhecendo os sinais típicos: