Diamantino perdeu as pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta está a comover o País

Aos 24 anos, a vida de Diamantino mudou para sempre. Um acidente de mota ocorrido há dois meses deixou-o sem as duas pernas.

Diamantino Pereira tinha apenas 24 anos quando, numa tarde aparentemente normal, tudo mudou. O jovem seguia sozinho na sua mota quando perdeu o controlo e foi projetado contra os rails. “Quando olhei, vi as minhas pernas… percebi logo o que tinha acontecido”, recorda, emocionado.

O impacto foi brutal. No local, médicos, enfermeiros e bombeiros que seguiam atrás da mota prestaram-lhe os primeiros socorros e salvaram-lhe a vida. “Fizeram-me garrotes e reanimaram-me. Atrás de mim iam profissionais de saúde — foi essa a minha sorte”, conta.

No hospital, Diamantino recebeu 18 transfusões de sangue e teve de lidar com múltiplas fraturas: três costelas, a clavícula e um pulmão perfurado. “Acredito mesmo que foi um milagre ter sobrevivido”, afirma.

O reencontro com a família foi dos momentos mais duros. O jovem admitiu que deu liberdade à namorada para o deixar: "Perguntei à minha namorada se queria desistir". A resposta foi a mais emocionante, com o amor a ser a união.

Hoje, Diamantino continua em recuperação no Centro de Reabilitação do Norte, onde faz fisioterapia e terapia ocupacional para se preparar para receber próteses. Cada uma poderá custar entre 40 e 60 mil euros — valor que a família tenta angariar através de uma campanha solidária online.

Apesar de tudo, o jovem mantém o espírito positivo. “Isto não é o fim do mundo… há sempre alguém pior. Eu acredito que vou voltar a andar”, diz com esperança.