Como controlar o frizz no cabelo em tempo chuvoso: dicas infalíveis para os próximos dias

Com o tempo chuvoso e a alta humidade, o frizz pode tornar-se um grande desafio. Descubra dicas simples e eficazes para manter o seu cabelo liso e sem arrepiados, mesmo nos dias mais molhados.

Com a chegada dos meses mais frios e húmidos, o desafio de manter o cabelo domado e bonito torna-se ainda mais complicado, especialmente para quem tem cabelos encaracolados ou quimicamente tratados. A elevada humidade no ar interfere na estrutura dos fios, fazendo com que eles absorvam água e percam a definição, resultando em frizz. Contudo, com algumas mudanças simples na rotina de cuidados capilares, é possível manter o cabelo controlado, mesmo nos dias de chuva. As dicas que se seguem foram retiradas de um artigo da Women's Health e podem ser muito úteis para garantir que o cabelo se mantém bonito, mesmo nos dias mais húmidos.

1. Escolha produtos hidratantes e sem sulfatos

A hidratação é um dos pilares fundamentais para evitar o frizz. Optar por champôs e amaciadores ricos em óleos e nutrientes pode fazer toda a diferença, ajudando a combater o ressecamento dos fios. É importante escolher produtos sem sulfatos, pois estes ingredientes removem a oleosidade natural do couro cabeludo, o que contribui para o aumento do frizz. Para a hidratação, amaciadores à base de manteiga de karité ou óleo de coco são excelentes opções, pois ajudam a selar as cutículas e fortalecer os fios, tornando-os mais resistentes à humidade.

2. Aposte em leave-ins e séruns anti-frizz

Os leave-ins e séruns anti-frizz são aliados poderosos para quem deseja controlar o frizz em dias de chuva. Produtos que contêm ingredientes como silicone ou queratina ajudam a formar uma película protetora sobre os fios, evitando a absorção de humidade do ambiente. Estes produtos não só selam a cutícula, mas também conferem um acabamento mais suave e polido ao cabelo. Para quem tem cabelo muito seco, óleos como o de argão ou macadâmia são uma excelente opção, pois hidratam sem pesar nos fios.

3. Secagem correta para controlar o frizz

A forma como se seca o cabelo também tem um grande impacto na prevenção do frizz. Após lavar o cabelo, deve-se usar uma toalha de microfibra ou de algodão para secar suavemente os fios, evitando o uso de toalhas mais ásperas que podem agravar o frizz. O secador, quando utilizado, deve ser colocado na temperatura mais baixa e, preferencialmente, com o difusor, de forma a preservar a forma natural dos caracóis sem agredir os fios. É importante não esfregar a toalha nos cabelos nem pentear em excesso, pois esses gestos podem contribuir para o aumento do frizz.

4. Penteados práticos para dias de chuva

Nos dias de humidade elevada, os penteados presos são as melhores opções para manter o frizz controlado. Coques, rabos de cavalo ou tranças são perfeitos para evitar que o cabelo entre em contacto direto com a chuva e para manter os fios no lugar. Estes penteados não só ajudam a manter o cabelo organizado, como também protegem os fios da exposição à humidade, minimizando o risco de frizz. Para garantir que o penteado se mantém intacto ao longo do dia, é recomendável utilizar um spray fixador leve.

5. Evite o calor excessivo

O uso de ferramentas de calor, como pranchas e modeladores, pode agravar o frizz, uma vez que danificam a estrutura capilar. Caso seja necessário utilizar essas ferramentas, deve-se aplicar sempre um bom protetor térmico e manter a temperatura o mais baixa possível. Além disso, é aconselhável evitar produtos capilares à base de álcool, pois eles ressecam o cabelo e aumentam a tendência ao frizz.

Com estas dicas, cuidar do cabelo e evitar o frizz durante os dias de chuva torna-se uma tarefa mais simples. Ao adotar uma rotina de cuidados com produtos hidratantes e técnicas de secagem adequadas, é possível manter o cabelo saudável e bonito, independentemente da humidade no ar.

Veja, em baixo, outras dicas para lidar com os dias de inverno: