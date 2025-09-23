Cristina Ferreira disse ‘não’ a este alimento e já sente diferença na sua rotina

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:17

Cristina Ferreira conduziu mais uma emissão do “Dois às 10”, na manhã desta segunda-feira, 22 de setembro, e acabou por partilhar com os telespectadores uma mudança radical nos seus hábitos alimentares.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebeu a nutricionista Sofia Beirão para uma conversa sobre o impacto do açúcar na saúde. Foi nesse momento que Cristina Ferreira assumiu, sem rodeios, a transformação que decidiu fazer na sua rotina alimentar.

“Eu posso falar que tenho partilhado muito aquilo que tenho feito nos últimos tempos”, começou por contar. “E eu confesso: eu retirei o açúcar, a não ser aquele que existe naturalmente e, hoje em dia, estou aqui… Antes, olhava para esta bolacha e apetecia-me, agora zero. Não tenho apetite nenhum por isto.”

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI sublinhou, ainda, a importância de refletir sobre os excessos alimentares da atualidade. “Se formos ao tempo dos nossos avós, eles não comiam nem um terço das coisas que nós comemos hoje em dia que têm açúcar. É tentar perceber que isso evita muitas doenças graves de futuro na nossa vida.”

Cristina Ferreira deixou ainda um alerta para os pais: “Dar a uma criança açúcar como nós damos é não querer o melhor para ela, é isso que temos que ter em atenção.”

Uma partilha que deixou claro o empenho da apresentadora em adotar um estilo de vida mais saudável e consciente.

Temas: Dieta Alimentação Dois às 10 Cristina Ferreira

RELACIONADOS

Este é um dos alimentos em destaque na nova 'dieta' de Cristina Ferreira: «É dos melhores que podemos comer»

Sabia que depois dos 40 engordamos 2 quilos por ano? Cristina Ferreira explica como inverteu o processo

Dicas

Evite cometer estes 5 erros na decoração da sua casa

Ontem às 16:00

Cristina Ferreira não abdica deste hábito que já se tornou uma necessidade: «Faz viver mais e melhor»

Ontem às 15:31

Descubra a forma certa de limpar a sua televisão

Ontem às 15:30

Deixe as suas almofadas brancas como novas sem usar a máquina de lavar

Ontem às 14:30

Do tamanho 27 ao 40, as adidas mais vendidas da Amazon nem chegam aos 30€

Ontem às 11:37

Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

22 set, 17:00

Depois de cozinhar, quanto tempo devemos esperar antes de colocar a comida no frigorífico?

22 set, 16:30
MAIS

Mais Vistos

Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto

Ontem às 10:57

Cristina Ferreira recebe criança especial: «Quando for grande, quero ser igual à Cristina Ferreira»

Ontem às 09:59

Primos direitos casam-se: «Eu gostava muito dele e ele de mim»

Ontem às 10:40

Filipa confessa segredo no programa: «Nunca contei a ninguém que o Ivan não era meu filho»

Ontem às 11:40

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Ontem às 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

Ontem às 15:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Fora do Estúdio

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Ontem às 17:00

Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Ontem às 15:55

O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro

Ontem às 10:16

Maria Cerqueira Gomes vítima de crime que já atingiu vários famosos

Ontem às 09:32

Fotos

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Ontem às 17:00

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Ontem às 16:30

Evite cometer estes 5 erros na decoração da sua casa

Ontem às 16:00

Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Ontem às 15:55