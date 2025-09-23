Cristina Ferreira disse ‘não’ a este alimento e já sente diferença na sua rotina

Cristina Ferreira conduziu mais uma emissão do “Dois às 10”, na manhã desta segunda-feira, 22 de setembro, e acabou por partilhar com os telespectadores uma mudança radical nos seus hábitos alimentares.

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebeu a nutricionista Sofia Beirão para uma conversa sobre o impacto do açúcar na saúde. Foi nesse momento que Cristina Ferreira assumiu, sem rodeios, a transformação que decidiu fazer na sua rotina alimentar.

“Eu posso falar que tenho partilhado muito aquilo que tenho feito nos últimos tempos”, começou por contar. “E eu confesso: eu retirei o açúcar, a não ser aquele que existe naturalmente e, hoje em dia, estou aqui… Antes, olhava para esta bolacha e apetecia-me, agora zero. Não tenho apetite nenhum por isto.”

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI sublinhou, ainda, a importância de refletir sobre os excessos alimentares da atualidade. “Se formos ao tempo dos nossos avós, eles não comiam nem um terço das coisas que nós comemos hoje em dia que têm açúcar. É tentar perceber que isso evita muitas doenças graves de futuro na nossa vida.”

Cristina Ferreira deixou ainda um alerta para os pais: “Dar a uma criança açúcar como nós damos é não querer o melhor para ela, é isso que temos que ter em atenção.”

Uma partilha que deixou claro o empenho da apresentadora em adotar um estilo de vida mais saudável e consciente.