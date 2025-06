Especialistas soam o alarme: dieta da moda é um jogo perigoso com o fogo

Cada vez mais popular, esta dieta está a despertar um alerta preocupante entre especialistas, que avisam para os riscos sérios e desconhecidos que esta prática pode trazer para a saúde.

Nos últimos anos, a dieta carnívora, que se baseia exclusivamente no consumo de produtos de origem animal como carne, ovos e laticínios, tem ganho popularidade. Defensores desta abordagem consomem uma alimentação rica em proteínas e isenta de vegetais, alegando benefícios significativos para a saúde, como perda de peso e aumento da energia. No entanto, especialistas alertam para os possíveis riscos associados a esta dieta restritiva, incluindo problemas cardíacos e neurológicos, que podem ser exacerbados pela falta de uma nutrição equilibrada.

Problemas identificados com a dieta carnívora

Foi através do site Express, que menciona um episódio do podcast «The Doctor’s Kitchen», que ficámos a par dos problemas que esta dieta restritiva pode causar no organismo. No episódio, Rupy Aujla, médico do Serviço Nacional de Saúde britânico e anfitrião do programa, manifesta grande preocupação face à popularidade da dieta carnívora, alertando os ouvintes: “observou-se alterações em órgãos-chave como o coração e os rins, onde o acúmulo de células senescentes contribuiu para a inflamação sistémica e toxicidade». Estas células são problemáticas porque «não são eliminadas pelo sistema imunitário, são células que não se deseja em excesso e podem contribuir para a inflamação sistémica geral».

O anfitrião de «The Doctor’s Kitchen» salienta ainda que este estilo de vida pode aumentar o risco de «fibrose cardíaca e disfunção mitocondrial», além de elevar os níveis de colesterol.

Reflexões sobre dietas restritivas

Ao considerar dietas como a carnívora, é fundamental refletir sobre os relatos de sucesso e fracasso de quem as experimentou. Segundo Rupy Aujla, ainda não existem estudos suficientes sobre o tema: «Acho que isto é brincar com fogo, considerando que não temos estudos a longo prazo de pessoas a seguir estas dietas».

Se está a pensar experimentar a dieta carnívora, a atitude mais responsável será consultar um nutricionista antes de tomar qualquer decisão. Existem alternativas a esta dieta que podem oferecer benefícios semelhantes, sem os riscos associados. Dietas equilibradas, que incluem uma variedade de alimentos como frutas e vegetais, fornecem os nutrientes necessários para uma boa saúde, sem comprometer o bem-estar cardiovascular ou mental. Um nutricionista pode ajudar a elaborar um plano alimentar adequado, prevenindo carências nutricionais e promovendo uma saúde geral mais robusta.

