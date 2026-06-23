Esta mãe mudou apenas um hábito e conseguiu perder 20 quilos em quatro meses

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:03

Aos 34 anos, a mãe de dois filhos chegou aos 92 quilos e não conseguia perder peso

Durante anos, Abbie Lodge viveu presa a hábitos alimentares pouco saudáveis. Aos 34 anos, a mãe de dois filhos chegou aos 92 quilos, mas conseguiu dar a volta à situação e perder 20 quilos em apenas quatro meses.

O mais surpreendente? A mudança começou com uma decisão aparentemente simples: trocar os refrigerantes por água.

Segundo contou ao jornal The Sun, o aumento de peso aconteceu de forma gradual, especialmente após a gravidez. A alimentação era marcada por refeições de takeaway, batatas fritas, chocolate e uma quantidade significativa de refrigerantes. Abbie revelou que chegava a consumir entre três e quatro litros de Cherry Coke por dia.

"Vivia num ciclo constante de tentar controlar-me e depois perder completamente o controlo. Usava a comida como forma de escape", confessou ao The Sun.

A decisão de mudar surgiu depois de se ver num vídeo gravado durante umas férias em família. Ao mesmo tempo, alguns alertas dos médicos levaram-na a refletir sobre o impacto que o excesso de peso poderia ter na sua saúde.

Emoções sem limites?
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Determinada a mudar de vida, Abbie aderiu ao programa 1:1 Diet da Cambridge Weight Plan, reformulou os hábitos alimentares e passou a beber entre três e quatro litros de água por dia. A nova rotina incluiu também exercício físico regular.

Os resultados não tardaram a aparecer. Em apenas quatro meses, perdeu 20 quilos e continuou a progredir. Atualmente, pesa 67 quilos e garante que a transformação foi muito além da componente física.

"Nada está proibido. Aprendi a gerir a minha alimentação sem deixar que ela controle a minha vida", afirmou ao The Sun.

Além da perda de peso, Abbie destaca a mudança na forma como encara a alimentação e o seu bem-estar emocional.

"A maior diferença foi a nível mental. Sinto-me mais leve e já não sou prisioneira da comida", concluiu.

A história da britânica mostra como pequenas alterações nos hábitos diários podem ter um impacto significativo quando são acompanhadas por uma abordagem consistente e sustentável ao estilo de vida.

Temas: Dieta Saude
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