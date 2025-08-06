Beatriz Prates expõe Diogo Marcelino. Ex-concorrente alimentava relação com afilhada de Toy e com Mafalda Diamond?

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:29

Beatriz Prates decidiu falar abertamente sobre o afastamento de Diogo Marcelino. Segundo a enteada de Toy, o ex-concorrente do Dilema terá mantido, ao mesmo tempo, uma ligação especial com ela e com Mafalda Diamond. A revelação foi comentada no Dois às 10 e está a agitar os fãs do reality show da TVI.

A relação entre Diogo Marcelino e Mafalda Diamond continua a dar que falar. O casal, que se aproximou no programa Dilema, da TVI, está mais unido do que nunca, mas nem todos ficaram satisfeitos com o desfecho desta ligação.

No programa Dois às 10, Beatriz Prates, enteada de Toy e ex-amiga próxima de Diogo Marcelino, foi tema de conversa. Segundo Cláudio Ramos e os comentadores em estúdio, Beatriz decidiu cortar relações com Diogo por se sentir magoada com a forma como tudo aconteceu: «O que ela disse foi que se deixou de dar com o Diogo porque lhe pareceu que ele estava a alimentar uma relação com ela e com a Mafalda», revelou Cláudio Ramos.

Também Gonçalo Quinaz acrescentou: «O que ela sentiu foi que o Diogo brincou com ela e ao mesmo tempo com a Mafalda».

A jovem, que tinha uma ligação especial com Diogo antes e durante o programa, terá sentido que os sentimentos não foram respeitados e optou por afastar-se.

Apesar da polémica, Diogo Marcelino e Mafalda Diamond vivem agora uma relação assumida, cúmplice e cada vez mais sólida. Cinha Jardim, também comentadora no Dois às 10, confirmou: «É uma relação muito boa entre os dois».

 

Temas: Dilema Diogo marcelino Mafalda diamond Beatriz Prates

