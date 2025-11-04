Menos de um mês depois de sair da televisão, Dina Aguiar já tem novo trabalho: «Onde fui sempre feliz»

Menos de um mês depois de se despedir da RTP e de anunciar a reforma, Dina Aguiar está de volta ao trabalho. Desta vez, longe das câmaras. A jornalista revelou, nas redes sociais, que retomou uma das suas grandes paixões.

Após mais de quatro décadas de carreira na RTP, Dina Aguiar despediu-se recentemente dos ecrãs, num momento emotivo que marcou o fim de uma era. Menos de um mês depois de dizer “adeus” à televisão pública e de celebrar o início da reforma com umas férias no Japão, a comunicadora decidiu regressar à atividade — mas numa área diferente.

Dina Aguiar partilhou um vídeo nas redes sociais, no final de outubro, onde revela estar novamente dedicada à pintura, uma paixão antiga que agora ganha um novo espaço na sua vida: “Cá estou eu de regresso ao trabalho para retomar uma atividade que me dá e deu sempre muito, muito prazer. Ora vejam”, disse, sorridente, no vídeo publicado online com a descrição "De regresso ao trabalho e onde fui sempre feliz".

Os seguidores reagiram com entusiasmo, elogiando a energia e a criatividade da jornalista, que tem mostrado, ao longo dos anos, uma ligação próxima às artes e à natureza.

Recorde-se que Dina Aguiar se despediu oficialmente da RTP em outubro, após uma longa carreira marcada pela condução de programas como o «Portugal em Direto», onde foi rosto de histórias humanas e inspiradoras de norte a sul do país.