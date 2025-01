Saiba quanto deve poupar ao longo da vida para chegar aos 67 anos com 250 mil euros

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Poupar regularmente ao longo da vida é fundamental para garantir segurança financeira no futuro. O Banco Montepio oferece orientações sobre como ajustar os hábitos de poupança em cada fase da vida.

A poupança é um dos pilares fundamentais da gestão financeira pessoal, especialmente quando pensamos em garantir uma boa qualidade de vida ao longo dos anos, incluindo uma aposentação tranquila. Um artigo do Banco Montepio sugere que, independentemente das circunstâncias, deve-se procurar poupar entre 10% e 20% dos rendimentos líquidos mensais. Este valor deve ser alocado para objetivos diversos, como a constituição de um fundo de emergência, a poupança para a reforma, e até para a realização de objetivos de curto e médio prazo, como a aquisição de bens ou as férias. A seguir, exploramos como esses valores podem se acumular ao longo da vida, acompanhando a trajetória de uma personagem fictícia, a Joana, que serve como exemplo.

O exemplo de Joana

Joana começa a sua vida profissional aos 22 anos, com um salário de 1000 euros líquidos por mês. A partir desta idade, ela começa a aplicar a regra de poupar entre 10% a 20% dos seus rendimentos mensais. Ao longo da sua vida, a Joana e o seu marido vão passando por várias etapas e ajustando a sua poupança às suas circunstâncias, como o aumento das responsabilidades familiares e profissionais, com o objetivo de garantir a sua independência financeira e uma reforma tranquila.

Dos 22 aos 30 anos – Entre 9 600 e 19 200 euros

Durante esta fase inicial, Joana começa a poupar para um fundo de emergência e para a compra da casa. Se poupar 10% dos seus rendimentos, ela terá cerca de 9 600 euros até os 30 anos e 19 200 euros se conseguir poupar 20%. Este é um período em que as despesas ainda são relativamente baixas e a disciplina de poupança começa a ser estabelecida.

Dos 30 aos 40 anos – Entre 36 000 e 72 000 euros

Nesta fase, as responsabilidades financeiras aumentam, com o crédito à habitação, a constituição da família e a educação dos filhos. A situação profissional tende a estar mais estabilizada, o que se reflete num aumento dos rendimentos. Joana e o seu marido, com 3 000 euros líquidos por mês, conseguem poupar entre 36 000 e 72 000 euros ao longo desta década, dependendo da percentagem de poupança.

Dos 40 aos 50 anos – Entre 42 000 e 84 000 euros

Durante esta fase da vida, as despesas aumentam com os filhos na escola e a aproximação das despesas universitárias. No entanto, também é uma fase de maior rendimento. Com rendimentos de 3 500 euros líquidos por mês, se pouparem entre 10% a 20%, Joana e o marido podem juntar entre 42 000 e 84 000 euros.

Dos 50 aos 60 anos – Entre 30 000 e 60 000 euros

Aos 50 anos, muitas pessoas começam a desacelerar a sua carreira e as despesas começam a diminuir, especialmente com a saída dos filhos de casa. Este é um momento crucial para intensificar os preparativos para a reforma. Joana e o marido, com rendimentos líquidos de 2 500 euros, poderiam poupar entre 30 000 e 60 000 euros, conforme a percentagem destinada à poupança.

Dos 60 aos 67 anos – Entre 16 800 e 33 600 euros

Nos últimos anos antes da reforma, a Joana e o marido têm um rendimento líquido de 2 000 euros, e as suas despesas diminuem com a saída definitiva dos filhos de casa. Nesta fase, o objetivo principal é garantir a qualidade de vida na reforma. Se pouparem entre 10% e 20%, podem juntar entre 16 800 e 33 600 euros.

Conclusões

A poupança ao longo da vida é um esforço contínuo e necessário para garantir uma boa qualidade de vida na aposentação. No caso de Joana e do seu marido, se poupassem 10% dos seus rendimentos entre os 30 e os 67 anos, conseguiriam acumular cerca de 124 800 euros ao longo da vida. No entanto, se conseguissem poupar 20%, o valor acumulado chegaria a 249.600 euros.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Banco Montepio, a chave para uma reforma tranquila e um futuro financeiro está na disciplina de poupança e na capacidade de ajustar o montante poupado às circunstâncias de cada fase da vida.

