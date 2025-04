Dinis surpreende Cláudio Ramos com revelação sobre a sua vida amorosa

A cara que Dinis fez a esta resposta ousada de Solange que está a dar que falar. As imagens do momento que já é viral

Após ser expulso do «Big Brother», Dinis fez uma confissão que deixou Cláudio Ramos emocionado.

Esta manhã, Dinis Almeida, ex-concorrente do «Big Brother», esteve no programa «Dois às 10», após ter sido expulso do reality show. Durante a entrevista com Cláudio Ramos, o ex-concorrentefez uma revelação surpreendente sobre a sua vida amorosa.

Dinis contou que a sua visão sobre relacionamentos mudou nos últimos anos, especialmente depois da sua última relação. Foi com a mulher com quem esteve que aprendeu a tratar uma mulher com o respeito que ela merece. «Foi uma mulher que me ensinou a tratar uma mulher como ela deve ser tratada», revelou Dinis, visivelmente emocionado.

Cláudio Ramos, surpreendido pela confissão, perguntou: «Porque é que não contaste isso lá dentro?». Dinis explicou que, dentro da casa do «Big Brother», não quis expor a pessoa em questão.

A revelação deixou Cláudio Ramos surpreendido, mostrando um lado mais pessoal e sensível de Dinis.

