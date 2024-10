Diogo Afonso revela o que aconteceu debaixo dos edredões com Juliana quando fizeram o sinal de consentimento

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Diogo Afonso falou sobre a sua relação com Juliana dentro da casa do «Secret Story»

Diogo Afonso foi um dos concorrentes expulsos do «Secret Story» na última gala e, por isso, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no «Dois às 10».

Um dos temas mais falados na primeira entrevista ao ex-concorrente foi o sinal de consentimento que este fazia com Juliana quase todas as noites debaixo dos edredões.

«Nós fazemos conchinha, só que, às vezes, a gente aconchegava-se um pouco melhor, mas nada por aí além. Só que, logo que isso acontecia, a Voz chamava para fazer o sinal de consentimento. Eu percebo, mas isso dava a parecer outras coisas», começou por dizer. «Nunca passou de nada por aí além», reforçou.

Questionado pelos apresentadores sobre o que aconteceu verdadeiramente debaixo dos edredões, Diogo Afonso explicou que ele e Juliana falaram sobre a possibilidade de se envolverem e ambos decidiram que isso não iria acontecer dentro do programa por diversas razões. «Nós falámos sobre isso. Mas ambos tínhamos falado que não queríamos que essas coisas acontecessem lá dentro, por uma questão de respeito à nossa privacidade, à nossa família», explicou Diogo Afonso.

