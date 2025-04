Apelo de Diogo Amaral está a dar que falar nas redes sociais: «É tempo de agir»

O ator sensibilizou os seguidores para uma causa urgente.

Diogo Amaral surpreendeu os seus seguidores ao partilhar nas stories do Instagram uma poderosa reflexão sobre machismo e misoginia, inspirada numa publicação no Instagram da rapper Capicua. O ator, que se prepara para estrear o novo programa da TVI «Star Park», ao lado de Pedro Teixeira, no sábado, 19 de abril, mostrou-se tocado pelas palavras da artista e deixou claro que «não chega» apenas dizer que se está do lado das mulheres, é preciso agir.

Na mensagem partilhada, Diogo confronta-se a si mesmo: «Não chega, Diogo. Tens de fazer mais». O texto, carregado de urgência e autenticidade, apela aos homens, especialmente os que têm exposição pública, que as palavras não bastam, que é preciso envolverem-se ativamente na luta contra o machismo. «Temos de nos chegar à frente, ser realmente vocais, confrontar amigos, conhecidos, familiares, desconhecidos, comprar guerras se for necessário», escreveu o ator, admitindo que tem refletido sobre este tema.

A atitude de Diogo Amaral está a ser muito elogiada nas redes sociais. A atriz Kelly Bailey partilhou a story com o seguinte comentário: «Isto! Diogo Amaral ❤️». Num momento em que se pede mudança, o ator levanta uma questão crucial: «Quantos somos, afinal?».