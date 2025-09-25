Jessica Athayde emociona Diogo Amaral ao falar do papel de madrasta: «O Mateus é da mãe e do pai, mas também é um bocadinho meu»

O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família

Esta quinta-feira, 25 de setembro, é um dia especial para Diogo Amaral: o filho mais velho, Mateus, fruto da relação anterior com Vera Kolodzig, celebra 11 anos de vida. O ator e Jessica Athayde recorreram às redes sociais para assinalar a data com mensagens carregadas de amor.

No Instagram, Diogo Amaral partilhou um vídeo único de Mateus em criança, acompanhado de uma dedicatória comovente: “Estava à espera da meia noite para pôr isto aqui... O meu bebé mais crescido faz hoje 11 anos (podes dar-lhe os parabéns, se faz favor). O meu Matosinhos já faz 11 anos, o meu rapaz do coração bom, o meu menino da imaginação grande, da generosidade bonita e da gargalhada contagiante. Não há palavras para descrever o amor que se sente por um filho… Amo-te Mateus, todos os dias e incondicionalmente.”

Já Jessica Athayde, atual companheira de Diogo Amaral, também partilhou uma homenagem ao jovem, destacando a forma como vive o papel de madrasta: “Falo muito sobre maternidade, mas pouco sobre ser madrasta. É ter um filho semana sim, semana não; impor-te mas não demais; não substituir a mãe mas não ser só amiga. Tratar os dois por igual, educar, brincar, ajudar com trabalhos de casa e ser chata a mandá-lo lavar os dentes bem antes de dormir. São dois filhos, mas um ‘emprestado’ que vai e volta.”

A atriz publicou ainda um vídeo enternecedor de Mateus a mexer na sua barriga quando estava grávida de Oliver, filho em comum com Diogo Amaral.

“São nove anos de amor, empatia e aprendizagem sobre família e sobre o que é ser o melhor irmão do mundo para o Oli. O Matosinhos é da mãe e do pai, mas também é um bocadinho meu”, acrescentou Jessica.

O ator não resistiu a responder com humor e emoção às palavras da companheira: “Não estou a chorar… Entrou-me uma coisa para o olho.”