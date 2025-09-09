Foi assim que a relação entre Diogo Bordin e António Leal e Silva começou

Diogo Bordin falou pela primeira vez sobre a amizade com António Leal e Silva.

Diogo Bordin falou pela primeira vez sobre os rumores que o ligam a António Leal e Silva. Em conversa com Cláudio Ramos, no programa «Dois às 10», o ex-concorrente do «Big Brother 2025» classificou as histórias como «absurdas» e garantiu que não pretende alimentar especulações.

«As histórias são tão absurdas que nem vale a pena comentar. O António é um amigo, das primeiras pessoas que conheci aqui», afirmou o ex-concorrente do «Big Brother 2025». Diogo explicou ainda que António se tinha disponibilizado para o ajudar a integrar-se, oferecendo-se para o apresentar a algumas pessoas. Diogo aceitou essa ajuda e sublinhou que, para ele, a situação não passava disso.

«As pessoas vão falar sempre e especular sempre. A gente não controla»», concluiu Diogo Bordin.