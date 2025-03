Este concorrente do «Big Brother» arrancou suspiros a uma das mulheres mais faladas de Portugal

Mas, afinal, quem é este concorrente que tem causado tanto impacto?

No «Dois às 10» da passada segunda-feira, 24 de março, Diogo Bordin, concorrente do «Big Brother 2025», foi o tema de conversa e Cristina Ferreira não perdeu a oportunidade de atribuir uma alcunha ao concorrente brasileiro. «Vamos lá ao bonitão. A partir de hoje, é o bonitão», disse a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, no momento em que iria ser exibida a apresentação do modelo. Cinha Jardim, também rendida à beleza de Diogo, não hesitou em concordar, comentando: «Também acho».

Diogo Bordin, com 37 anos, desafia qualquer ideia de idade. Desde a sua estreia no «Big Brother 2025», no passado domingo, o concorrente tem conquistado corações por onde passa. Natural do Brasil, este modelo passou boa parte da sua vida entre o Brasil, Espanha e Itália, o que lhe proporcionou uma bagagem cultural única e enriquecedora.

Embora tenha iniciado os estudos em Engenharia Eletrónica, o seu sonho de seguir a carreira na moda falou mais alto e foi assim que Diogo decidiu abraçar a carreira de modelo internacional. Desde então, não olhou para trás. Ao longo da sua carreira, teve a oportunidade de trabalhar com alguns dos maiores nomes do setor, participando em campanhas publicitárias de marcas renomadas e dividindo palco com grandes estrelas como Gisele Bündchen e Penélope Cruz. Este percurso ajudou a consolidar a sua posição no mundo da moda e a construir uma carreira de sucesso.

Além disso, Diogo também ganhou notoriedade no mundo dos reality shows, especialmente na sua passagem pelo «Are You The One?» em Itália. Durante o programa, destacou-se pela sua personalidade forte e competitiva, características que lhe garantiram um lugar de destaque na atenção do público. A experiência adquirida nesse formato, onde lidou com diferentes personalidades e dinâmicas de grupo, deu-lhe uma nova perspectiva sobre a vida e as relações humanas, algo que promete aplicar na sua participação no «Big Brother 2025».

Com um perfil de pessoa competitiva e desafiadora, Diogo acredita que este é o momento certo para entrar no «Big Brother» português. A sua experiência de vida, que inclui viagens por todo o mundo e diversas relações amorosas, proporcionou-lhe uma maturidade que considera ser essencial para o jogo. Ele acredita que estas ferramentas, aliadas à sua personalidade forte, serão fundamentais para o ajudar a alcançar a vitória.

Com a confiança de quem já provou ser capaz de superar desafios, Diogo Bordin, chegou ao «Big Brother 2025» com a certeza de que está preparado para enfrentar o confinamento e conquistar o público.