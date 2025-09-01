António Leal e Silva já reagiu aos rumores que dão conta de uma relação próxima com Diogo Bordin

  • Dois às 10
  • Ontem às 10:30

Manuel Luís Goucha não resistiu a provocar António Leal e Silva durante o “Funtástico” deste domingo, 31 de agosto, e o jurado respondeu com humor às insinuações sobre a proximidade com Diogo Bordin, ex-concorrente do “Big Brother”.

O bom humor de Manuel Luís Goucha voltou a marcar presença no programa “Funtástico”, deste domingo, 31 de agosto. Desta vez, o apresentador não resistiu em provocar António Leal e Silva, jurado do formato, puxando pela cumplicidade entre este e Diogo Bordin, ex-concorrente do “Big Brother”.

Logo no arranque da emissão, Goucha atirou, em tom de brincadeira: “António Leal e Silva, a alegria em pessoa. Viva, viva as relações luso-brasileiras!”

A reação não tardou. Entre gargalhadas, António entrou no jogo e respondeu com ironia: “Eu fujo e tu alimentas… Alimenta, alimenta mais que eu estou a adorar. Estou encantado. Já estou a escolher o fato de noivo e tudo para o casamento. Já há data marcada e tudo.”

O momento arrancou aplausos e risos no estúdio, mostrando, uma vez mais, a química descontraída que se vive no palco do “Funtástico”.

Isto tudo aconteceu após Diogo Bordin ser 'apanhado' na praia com António Leal e Silva e depois do namoro com Carolina Braga ter chegado ao fim.

Temas: Diogo Bordin Big Brother Antonio Leal e Silva Dois às 10 Carolina Braga

Carolina Braga sobre a proximidade entre Diogo Bordin e António Leal e Silva: «Em alguns momentos, fiquei magoada»

Carolina Braga fala do fim do namoro com Diogo Bordin: “Há muita coisa que eu sei que não sei"

