Fora do Big Brother, Diogo Bordin revela: «Foi uma irresponsabilidade fazer o que eu fiz»

Foi no «Dois às 10», em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que Diogo Bordin fez várias revelações.

Depois de conquistar o segundo lugar no Big Brother, Diogo Bordin quebrou o silêncio fora da casa... e surpreendeu com a honestidade das suas palavras.

O concorrente brasileiro, que se tornou uma das figuras mais respeitadas desta edição, confessou que nunca imaginou chegar tão longe – muito menos receber tanto carinho do público: «Pensava que não ia ter apoio e, no momento em que fosse nomeado, saía», revelou.

Sem grandes planos ou estratégias, Diogo entrou no reality show quase por impulso, como ele próprio admite: «Passei a conta do Instagram para a minha irmã, dei o contacto de um amigo e entrei sem noção mesmo. Foi uma irresponsabilidade fazer o que eu fiz», assumiu, num tom transparente e desarmante.

Mas se entrou com poucas expectativas, saiu com o coração cheio e uma nova perspetiva sobre a experiência. O apoio do público foi não só uma surpresa, como também um motivo de orgulho: «Muita gente, 40 e pouco por cento, consideram que educação e respeito deviam ser valorizados», destacou a mensagem que acredita ter passado.

Ao longo da sua participação, Diogo foi visto como um dos concorrentes mais ponderados e coerentes – uma imagem que fez questão de preservar até ao fim: «Durante toda a trajetória, tentei manter o meu registo de ser paciente e ignorar coisas que eram absurdas», explicou.