António Leal e Silva apanhado na praia com ex-concorrente do Big Brother: «Não queria estar a divulgar»

António Leal e Silva, comentador do Big Brother, quebrou o silêncio sobre os dias que passou no Algarve ao lado de Diogo Bordin. A amizade entre os dois nasceu após o reality show e foi explicada, sem rodeios, no programa Dois às 10.

António Leal e Silva, comentador do Big Brother, foi visto na praia ao lado de Diogo Bordin, ex-concorrente da edição 2025, e a imagem gerou surpresa nas redes sociais. O momento, captado durante uns dias de descanso no Algarve, deu azo a várias especulações, mas tudo foi esclarecido por António esta terça-feira, no programa Dois às 10: "Não queria estar a divulgar, mas...".

O comentador revelou que mantém uma relação de amizade com Diogo Bordin e que os dois se aproximaram após o fim do programa: “É uma pessoa de quem eu gosto muito e defendi no Big Brother. Um homem muito civilizado.”

Segundo António, o contacto entre os dois surgiu de forma natural, depois de elogios feitos durante os seus comentários no programa: “A mãe do Diogo gostou muito dos comentários que fiz e, quando veio a Portugal, quis conhecer-me.”

Essa aproximação acabou por fortalecer a amizade, e os dois decidiram passar uns dias no Algarve: “Ficámos amigos e proporcionou-se irmos uns dias ao Algarve. A Carolina não podia porque estava doente e ficou em casa. Então passámos dois dias no Algarve.”

António fez ainda questão de frisar que o momento partilhado não tem qualquer intenção mediática, mas sim profissional: “Não queria estar a divulgar.”