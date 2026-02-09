Filho de Diogo Infante e Rui Calapez deu passo que está a dar que falar. E Catarina Furtado não ficou indiferente

  • Dois às 10
  • Há 1h e 38min

Dias após celebrar 23 anos, o filho de Diogo Infante alcançou uma importante conquista pessoal e profissional e a madrinha Catarina Furtado destacou o feito.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dias depois de completar 23 anos, o filho de Diogo Infante viveu um dos momentos mais marcantes da sua vida. Filipe alcançou uma grande conquista ao tornar-se oficial da Marinha Portuguesa, um passo que encheu de orgulho não só o ator, como também a sua madrinha, Catarina Furtado.

A novidade foi partilhada através das redes sociais. Diogo Infante mostrou alguns registos da cerimónia nos stories da sua página de Instagram, deixando transparecer a emoção e o orgulho neste momento tão especial para o filho.

Também Catarina Furtado, apesar de se encontrar longe, não deixou passar a data em branco. A apresentadora fez questão de assinalar publicamente a conquista do afilhado, partilhando uma fotografia da Cerimónia de Juramento de Bandeira dos Cadetes do 88.º Curso de Formação Básica de Oficiais da Escola Naval.

Orgulho. Estou longe, mas celebro as tuas conquistas como se estivesse bem perto de ti. Adoro-te!”, escreveu Catarina Furtado na legenda da imagem, numa mensagem que revela bem a cumplicidade e o carinho que mantém com Filipe.

A cerimónia solene decorreu na passada sexta-feira, dia 6, e contou com um significado especial para todos os presentes. De acordo com a página oficial da Escola Naval, 87 jovens juraram bandeira perante o Estandarte Nacional, assumindo o compromisso de servir Portugal “com honra, dedicação e lealdade”.

Com este momento, os novos cadetes ingressam agora na carreira de oficiais em regime de contrato, passando a desempenhar funções nas diversas unidades da Marinha Portuguesa, nas respetivas áreas de formação.

Temas: Diogo Infante Catarina Furtado Dois às 10 Rui Calapez

RELACIONADOS

Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

Fora do Estúdio

Após período de ausência, antiga apresentadora da TVI faz partilha que está a derreter o coração de todos

Há 18 min

Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

6 fev, 18:29

Atriz da TVI vive susto com a filha que deu entrada no hospital: «Foi uma questão de horas»

6 fev, 18:09

"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais

6 fev, 09:55

O pedido que comoveu Portugal teve resposta: pai e filha reencontram-se após 20 anos

6 fev, 09:18

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

5 fev, 16:21

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

5 fev, 15:11
MAIS

Mais Vistos

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

6 fev, 10:30

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Bruna sobre o diagnóstico de cancro: «Só pensava: porquê a mim, sou tão nova»

31 jul 2025, 11:37

Liliana Almeida revela algo que poucos sabem sobre Andrea Soares

6 fev, 10:02

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

Após período de ausência, antiga apresentadora da TVI faz partilha que está a derreter o coração de todos

Há 18 min

Filho de Diogo Infante e Rui Calapez deu passo que está a dar que falar. E Catarina Furtado não ficou indiferente

Há 1h e 38min

Energia de reserva em formato compacto: uma powerbank solar para emergências

6 fev, 22:15

Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

6 fev, 18:29