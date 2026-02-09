Filho de Diogo Infante e Rui Calapez deu passo que está a dar que falar. E Catarina Furtado não ficou indiferente

Dias após celebrar 23 anos, o filho de Diogo Infante alcançou uma importante conquista pessoal e profissional e a madrinha Catarina Furtado destacou o feito.

Dias depois de completar 23 anos, o filho de Diogo Infante viveu um dos momentos mais marcantes da sua vida. Filipe alcançou uma grande conquista ao tornar-se oficial da Marinha Portuguesa, um passo que encheu de orgulho não só o ator, como também a sua madrinha, Catarina Furtado.

A novidade foi partilhada através das redes sociais. Diogo Infante mostrou alguns registos da cerimónia nos stories da sua página de Instagram, deixando transparecer a emoção e o orgulho neste momento tão especial para o filho.

Também Catarina Furtado, apesar de se encontrar longe, não deixou passar a data em branco. A apresentadora fez questão de assinalar publicamente a conquista do afilhado, partilhando uma fotografia da Cerimónia de Juramento de Bandeira dos Cadetes do 88.º Curso de Formação Básica de Oficiais da Escola Naval.

“Orgulho. Estou longe, mas celebro as tuas conquistas como se estivesse bem perto de ti. Adoro-te!”, escreveu Catarina Furtado na legenda da imagem, numa mensagem que revela bem a cumplicidade e o carinho que mantém com Filipe.

A cerimónia solene decorreu na passada sexta-feira, dia 6, e contou com um significado especial para todos os presentes. De acordo com a página oficial da Escola Naval, 87 jovens juraram bandeira perante o Estandarte Nacional, assumindo o compromisso de servir Portugal “com honra, dedicação e lealdade”.

Com este momento, os novos cadetes ingressam agora na carreira de oficiais em regime de contrato, passando a desempenhar funções nas diversas unidades da Marinha Portuguesa, nas respetivas áreas de formação.