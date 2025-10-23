Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

Diogo Infante celebrou 39 anos de relação com Rui Calapez e assinalou a data com uma partilha emocionante nas redes sociais. A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho de várias figuras públicas.

O ator assinalou a data com uma partilha especial no Instagram, onde reuniu várias imagens inéditas do casal e uma legenda simples, mas cheia de significado: “39 anos ao teu lado… Celebremos a vida e o amor!”

A publicação não passou despercebida e, em poucos minutos, os comentários multiplicaram-se. Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz, Diogo Morgado, Albano Jerónimo, Ana Brito e Cunha, João Baião, Kelly Bailey, Marcantonio Del Carlo, Paula Lobo Antunes e Dalila Carmo foram alguns dos muitos rostos conhecidos que deixaram palavras de carinho e admiração.

Entre as reações, leram-se mensagens como:“Tão bonito. Muitos parabéns!”, “Opá! Vida longa!”, “Maravilhosos!” e “Tios lindos!”

Diogo Infante e Rui Calapez vivem uma relação discreta e sólida há quase quatro décadas e têm um filho em comum, Filipe La Cerda.