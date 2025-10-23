Diogo Infante celebra 39 anos ao lado do amor da sua vida. De Cláudio Ramos a Maria Botelho Moniz, não param as mensagens de famosos

  • Dois às 10
  • Há 3h e 38min

Diogo Infante celebrou 39 anos de relação com Rui Calapez e assinalou a data com uma partilha emocionante nas redes sociais. A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho de várias figuras públicas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diogo Infante celebrou 39 anos de amor com Rui Calapez e partilhou o momento nas redes sociais. A publicação, carregada de emoção, rapidamente se encheu de mensagens carinhosas de figuras públicas.

O ator assinalou a data com uma partilha especial no Instagram, onde reuniu várias imagens inéditas do casal e uma legenda simples, mas cheia de significado: “39 anos ao teu lado… Celebremos a vida e o amor!

A publicação não passou despercebida e, em poucos minutos, os comentários multiplicaram-se. Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz, Diogo Morgado, Albano Jerónimo, Ana Brito e Cunha, João Baião, Kelly Bailey, Marcantonio Del Carlo, Paula Lobo Antunes e Dalila Carmo foram alguns dos muitos rostos conhecidos que deixaram palavras de carinho e admiração.

Entre as reações, leram-se mensagens como:“Tão bonito. Muitos parabéns!”, “Opá! Vida longa!”, “Maravilhosos!” e “Tios lindos!

Diogo Infante e Rui Calapez vivem uma relação discreta e sólida há quase quatro décadas e têm um filho em comum, Filipe La Cerda.

Temas: Diogo Infante Claudio Ramos Maria Botelho Moniz Novelas

Fora do Estúdio

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

20 out, 10:58

Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan

20 out, 08:50

Irmã de Cláudio Ramos está desaparecida há uma semana. Apresentador pede ajuda

19 out, 11:20

Segundo taróloga, esta folha que cresce nas árvores em Portugal atrai riqueza e sucesso

19 out, 10:12

Investigação aponta que o dono da Mango poderá ter sido assassinado. O filho é o principal suspeito

18 out, 09:00

Em dia de aniversário, Zé, ex-noivo de Liliana, partilha foto inédita: «Bons tempos»

17 out, 15:46
MAIS

Mais Vistos

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

Ontem às 11:59

Aos 77 anos, tem vibradores de todas as cores. E a opinião do marido não tem preço

Ontem às 10:31

Vereadora da Câmara de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo filho de 14 anos. Cristina Ferreira reage: «Custa-nos muito assimilar uma história destas»

Ontem às 11:13

«Era um jovem educado e muito calmo na escola». É assim que descrevem o rapaz de 14 anos suspeito de matar a mãe

Ontem às 12:38

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Fotos

Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?

Há 11 min

Cristina Ferreira confronta Zé depois de declarações do ex-noivo de Liliana: «Sentiste que eu incentivei porquê?

Há 1h e 2min

Filho de Susana Gravato confessou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o País

Há 1h e 43min

Assassínio da vereadora de Vagos: as falhas que terão traído o filho de 14 anos e o papel decisivo das câmaras de vigilância

Há 1h e 47min