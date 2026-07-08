De partir o coração. Um ano após a tragédia, mãe de Diogo Jota deixa mensagem emocionante: «Olá, filho...»

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Um ano após a morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva, Isabel Silva continua a manter viva a memória dos filhos. A mãe do antigo internacional português deixou uma homenagem profundamente emotiva no mural criado pela Federação Portuguesa de Futebol, na arena de eSports que passou a ostentar o nome de Diogo Jota.

A mensagem só agora foi tornada pública, através de um vídeo divulgado pela secção de eFootball da FPF, e rapidamente emocionou os adeptos. Nas palavras dirigidas ao filho, Isabel Silva recorda o orgulho que sempre sentiu por Diogo Jota e deixa uma declaração de amor que não deixou ninguém indiferente.

«Olá, filho, deste-me a alegria de ser mãe. És o meu orgulho. Foste um bom filho. E continuas a ser. Obrigado por tudo, beijinhos. A tua mãe», escreveu.

A homenagem integra o espaço criado para eternizar a ligação de Diogo Jota ao universo dos eSports, uma das grandes paixões do futebolista, que conciliava com a carreira dentro das quatro linhas.

A publicação surge numa altura em que continuam a multiplicar-se as homenagens ao jogador português, um ano depois da tragédia que vitimou Diogo Jota e o irmão, André Silva, e que deixou o país em choque.